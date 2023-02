Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi venerdì 17 febbraio (concorso 14/2023)

SUPER PREMI ALL’ESTRAZIONE DI EUROJACKPOT

Non si ferma il montepremi di Eurojackpot, che torna oggi, venerdì 17 febbraio 2023, con una nuova estrazione. Ci sono 39 milioni di euro in palio, che si possono vincere centrando il 5+2, quindi tutta la combinazione di numeri vincenti. Nel primo concorso settimanale di questa lotteria non ci sono stati vincitori di prima categoria, ma ci sono state comunque vincite importanti. In tre, infatti, hanno centrato martedì il 5+0 vincendo oltre 210mila euro ciascuno.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 14 febbraio (concorso 13/2023)

Stasera arriva l’occasione di fare meglio, soprattuto in Italia, che da quando è entrata a far parte degli Stati europei dove si gioca Eurojackpot, il 5+2 è stato realizzato in quattro occasioni. Pronti per la manita? Al momento la nazione più fortunata è la Germania, invece ci sono Paesi dove non sono mai stati centrati premi di prima categoria: parliamo di Estonia e Lettonia. Occhi puntati, pertanto, alla nuova estrazione di Eurojackpot, soprattutto ai numeri vincenti che verranno estratti nell’appuntamento odierno con la fortuna.

Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi venerdì 10 febbraio (Concorso 12/2023)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI GIOCA

Bastano tre semplici mosse per partecipare all’estrazione di Eurojackpot. Partiamo dalla schedina: bisogna scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri tra 1 e 12, o richiedere una combinazione casuale. Ad esempio, potete giocare i vostri numeri preferiti o provare il QuickPick in Ricevitoria e lasciare che sia il terminale a compilare la schedina al posto vostro. Nella schedina, comunque, possono essere inserite una o più combinazioni. In tale occasione potete anche scegliere se ripetere la giocata, cioè se giocare in abbonamento e ripetere la stessa giocata per un numero di concorsi consecutivi a tua scelta da 2 a 10. Lo step successivo è convalidare la schedina: lo si può fare in ricevitoria, ma in alternativa ci sono siti abilitati o l’app Eurojackpot. Dunque, è sufficiente scegliere l’opzione che si preferisce, perché comunque il costo non cambia. Infine, non resta che attendere l’estrazione dei numeri vincenti di Eurojackpot, sapendo che non si vince solo col 5+2, perché ci sono 12 categorie di vincita, quindi si arriva al 2+1.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 7 febbraio (concorso 11/2023)

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI, VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA