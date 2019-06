European Games 2019 Minsk/ Programma, finali e azzurri (oggi martedì 25 giugno)

Gli European Games 2019 di Minsk proseguono: come sappiamo si parte alle ore 8:00 italiane per una serie di gare che naturalmente assegneranno varie medaglie, anche se non sempre le sfide cui assisteremo martedì 25 giugno. Ieri abbiamo assistito in particolar modo alle gare del tiro con l’arco e al 3×3 di basket, sempre un evento molto interessante; gli italiani si stanno facendo onore in questo appuntamento che quattro anni fa aveva avuto il suo esordio storico a Baku, e oggi naturalmente speriamo di replicare queste imprese. Forse i due eventi più importanti riguardano il ciclismo: scatterà infatti alle 9:00 la cronometro femminile mentre alle 12:00, cioè appena dopo, avremo la cronometro maschile. Abbiamo già vinto una medaglia d’oro in questo sport e dunque speriamo di proseguire su questa falsariga; non resta allora che vedere come andranno le cose nella giornata odierna degli European Games 2019 di Minsk, per un’altra intensa giornata di gare.

EUROPEAN GAMES 2019: IL PROGRAMMA DI OGGI

Come detto per gli European Games 2019 di Minsk si parte alle ore 8:00, quando saranno previste le batterie di canoa sprint, i gironi di badminton e le qualificazioni di tiro a segno femminili con la pistola 25 metri, ma anche trentaduesimi e sedicesimi di tiro con l’arco femminile. Sarà grande protagonista anche l’atletica, avremo poi il tiro a segno (qualificazioni carabina a terra maschile) e le semifinali di tennistavolo, per il doppio mix. Inizierà poi il beach soccer con Spagna-Russia, partita del girone che è prevista alle ore 14:30 e con questa disciplina che avrà il suo culmine, almeno per noi, con Ucraina-Italia che va in scena alle ore 17:00; l’atletica ci terrà compagnia praticamente per tutto il giorno, tanto che ancora alle ore 19:00 ci saranno i quarti di finale del Dynamic Match Team Mix. Ci sarà anche spazio per la ginnastica in questo martedì degli European Games 2019: prima l’aerobica con le finali a gruppi, poi le finali del trampolino sincronizzato femminile e individuale maschile. Da ricordare anche le finali a squadre nel judo e i preliminari del pugilato che sarà protagonista con gli 81 Kg e i 52 Kg, due categorie diverse ma lo stesso spettacolo.

