Europei 2024/ Dove si giocano? Saremo in Germania: torna la sede unica

EUROPEI 2024: DOVE SI GIOCHERANNO?

Dove si giocheranno gli Europei 2024? La finale dell’edizione corrente, gli Europei 2020, ci attende tra qualche ora con Italia Inghilterra e dunque almeno noi siamo pienamente concentrati su questo; tuttavia possiamo staccare brevemente dalla trepidante ansia pre-partita e ricordare che la prossima edizione del torneo continentale per nazionali verrà disputata a tre anni da questa, una “anomalia” dovuta al fatto che gli Europei 2020 sono stati posticipati di un anno a causa della pandemia di Coronavirus. Dobbiamo tornare al settembre 2018 per trovare la data in cui, a Nyon, la Uefa ha ufficialmente annunciato che gli Europei 2024 si giocheranno in Germania: battuta la Turchia con 12 voti contro 4 (un’astensione).

EUROPEI 2020/ La finale Italia-Inghilterra, la lettera dall’82 e la Brexit

Torna dunque la sede unica, dopo l’esperimento di questa edizione che ha coinvolto più Paesi e città con una Final Four in unico luogo (Londra e Wembley, come ben sappiamo): la Uefa da questo punto di vista ha fatto un passo indietro tornando alle origini, ma chiaramente questo non significa che il futuro non possa riservarci un altro Europeo itinerante. Per la Germania sarà inoltre la prima volta: questa nazione ha già ospitato fasi finali degli Europei, ma come vedremo adesso ci sono delle specifiche da fare.

PRONOSTICI EUROPEI 2020, FINALE ITALIA INGHILTERRA/ Quote: Tre Leoni appena favorita

EUROPEI 2024 IN GERMANIA: LA PRIMA VOLTA O QUASI

Gli Europei 2024 si giocheranno in Germania: un inedito se consideriamo che nel 1988 il Paese tedesco era diviso in due e l’organizzazione del torneo toccò alla sola Germania Ovest, mentre gli Europei 2020 erano appunto itineranti e solo Monaco di Baviera ha ospitato alcune partite (Francia Germania, Portogallo e Germania Ungheria nel gruppo F, poi Belgio Italia per i quarti di finale). Per quanto riguarda invece i Mondiali, giusto due giorni fa l’Italia ha vissuto il quindicesimo anniversario del trionfo di Berlino, perché nel 2006 la Coppa del Mondo fu disputata in Germania e gli azzurri la vinsero. A proposito: la nazionale tedesca in casa non è mai riuscita a festeggiare alcun titolo come Paese unito, perché anche nel 1974 il Mondiale fu vinto dalla Germania Ovest in Germania Ovest. Nell’appena citato 2006 i tedeschi furono eliminati dall’Italia in semifinale per poi timbrare il terzo posto; nel 1988 la Germania Ovest, guidata da Franz Beckenbauer che due anni dopo avrebbe trionfato in Coppa del Mondo sul nostro suolo, si fermò allo stesso modo in semifinale, contro l’Olanda che avrebbe poi vinto il titolo. Gli Europei 2024 saranno l’occasione per vedere in questo torneo la nazionale guidata da Hans-Dieter Flick, sempre che l’ex allenatore del Bayern Monaco passi indenne dai Mondiali e venga confermato come CT.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA/ Quote: Donnarumma contro Pickford

LA FORMULA DEGLI EUROPEI 2024 IN GERMANIA

Per quanto riguarda la formula degli Europei 2024, in Germania si presenteranno ancora 24 nazionali che usciranno dalle qualificazioni – con 54 squadre al via: dunque, sarà un torneo che ricalcherà in tutto e per tutto gli ultimi due, con sei gironi da 4 nazionali e le prime due e le quattro migliori terze che andranno agli ottavi. Le sedi coinvolte saranno Berlino, Dortmund, Monaco di Baviera, Colonia, Stoccarda, Amburgo, Lipsia, Francoforte e Gelsenkirchen che avevamo già conosciuto ai Mondiali; a queste si aggiungono Monchengladbach, Hannover, Norimberga e Kaiserslautern. La curiosità sugli Europei 2024 è legata a Monaco di Baviera: la città, e di conseguenza l’Allianz Arena, sarà la prima a ospitare due partite del torneo in due edizioni differenti, proprio perché come detto è stata una delle sedi degli Europei 2020 che si sono svolti in formula itinerante, e che si concluderanno questa sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA