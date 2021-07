Europei 2020/ Italia-Inghilterra, la finale inattesa. E l’Europa tifa Mancini…

È il giorno della resa dei conti per gli Europei 2020 e Google non poteva non dedicare il doodle di oggi, domenica 11 luglio 2021, alla competizione calcistica. Questa sera, alle ore 21.00, è in programma a Wembley la finalissima Italia-Inghilterra: gli azzurri di Roberto Mancini dovranno vedersela con Harry Kane e compagni per conquistare un trofeo che manca da 53 anni.

Questi Europei 2020 ci hanno fatto sognare a lungo. La nostra Italia ha superato agevolmente la fase a gironi con tre vittorie, per poi eliminare una dopo l’altra nazionali del calibro di Austria, Belgio e Spagna. Questa sera la sfida sarà delle più complicate: l’Inghilterra non ha mai vinto un Europeo e la squadra di Southgate può puntare su motivazione e, soprattutto, qualità tecniche eccezionali. E dalle parti di Londra c’è grande ottimismo: una tv ha fatto partire il countdown per quanto manca alla vittoria di questo Euro 2020, mentre un tifoso si è portato avanti e si è già tatuato il premio. Grande fiducia, insomma…

EUROPEI 2021: L’EUROPA TIFA PER L’ITALIA

La finale degli Europei 2020 vedrà tra gli spalti grandi protagonisti della vita politica e sociale di Italia e Inghilterra. Non mancherà il capo dello Stato Sergio Mattarella, nella speranza che possa portare fortuna come Pertini e Napolitano, mentre la Regina Elisabetta ha tenuto a mandare un messaggio alla squadra di Southgate: «Cinquantacinque anni fa ho avuto la fortuna di consegnare la Coppa del Mondo a Bobby Moore e ho visto cosa significava per i giocatori, la dirigenza e lo staff raggiungere e vincere la finale di un importante torneo internazionale di calcio. Voglio inviare le mie congratulazioni e quelle della mia famiglia a tutti voi per aver raggiunto la finale dei Campionati Europei, e inviare i miei auguri per domani con la speranza che la storia possa registrare non solo il vostro successo, ma anche lo spirito, l’impegno e l’orgoglio con cui vi siete comportati».

Una cosa è certa, la finale degli Europei 2020 sarà uno degli eventi più seguiti al mondo e se Wembley sarà quasi tutto dalla parte di Harry Kane e compagni, l’Italia può contare sul sostegno dell’Europa. Le tensioni tra il governo britannico e l’Ue per la Brexit non sono scemate e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha ammesso: «Naturalmente farò con forza il tifo per la squadra azzurra». Anche la Scozia è con gli azzurri: «Salvaci Roberto, sei la nostra… speranza finale», questa la prima pagina dedicata dal quotidiano The National con una foto del ct di Jesi.

