Eurovision 2022, biglietti finiti in 10 minuti/ “Ottimo segnale”, ora si girano spot

Polverizzati i biglietti per l’Eurovision Song Contest 2022. Sono bastati 10 minuti perché andassero esauriti quelli per la finale. Infatti, tre quarti d’ora dopo l’apertura dei botteghini virtuali in vendita restavano solo una manciata di tagliandi, molto cari, per le semifinali, gli show collaterali e le prove generali. Nel giro di un’ora e mezza sono finiti pure quelli per le semifinali. L’assalto ai biglietti per un posto al PalaOlimpico, la cui capienza è di 7mila posti, è cominciata alle 10, quando è stata aperta la prevendita sul sito Ticketone. I prezzi variavano da 10 a 350 euro.

Sui social si ironizza già sui biglietti più economici. Vengono chiamati gli “audio seat“, dove non si vede nulla, ma si sente tutto, quindi si partecipa solamente all’atmosfera dell’evento. Meno noti in Italia, sono invece rodati all’estero, dove vengono ricavati ai lati del palco. Sono svantaggiati rispetto a quelli a visibilità ridotta, che consentono comunque di sbirciare i cantanti. Ma ora anche il pubblico italiano familiarizzerà con essi grazie all’Eurovision Song Contest 2022.

LAVORI IN CORSO PER SPORT EUROVISION 2022

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo è a dir poco entusiasta del fatto che i biglietti dell’Eurovision Song Contest 2022 siano andati a ruba. «È un ottimo segnale che dimostra l’attesa che c’è per questo evento», la sua spiegazione. Ma il Comune di Torino sta occupando anche di garantire la fruizione dell’evento anche a chi non riesce a comprare il biglietto. Ad esempio, sono state predisposte una serie di iniziative all’Eurovillage del Parco del Valentino, il cui ingresso sarà gratuito, ma contingentato per motivi di sicurezza sanitaria e logistica.

Ieri invece sono cominciati gli allestimenti in piazza San Carlo per uno degli spot ufficiali dell’Eurovision Song Contest 2022. Saranno coinvolti 500 musicisti di Rockin’ 1000, un progetto nato nel 2014 a Cesena con i Foo Fighters. Dunque, come riportato da La Stampa, oggi in piazza sono in programma le prove tecniche e i check in. Da domani pomeriggio e fino a sera inoltrata verranno girati gli sport che introdurranno le serate in tv dell’Eurovision Song Contest 2022.











