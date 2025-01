Eva Grimaldi parteciperà come ospite a Storie di Donne al Bivio, programma che andrà in scena venerdi 3 Gennaio 2025. Andiamo a vedere meglio chi erano i suoi genitori e come la sua famiglia ha avuto un ruolo importante nella sua vita. La donna racconterà probabilmente del loro legame e di come hanno influito sulla sua vita.

Non conosciamo molte informazioni riguardo la famiglia di Eva Grimaldi ma sappiamo che era molto unita e molto attenta ai valori. E’ stata la stessa Eva a raccontarsi a Verissimo svelando il significato della famiglia per lei: “I miei genitori mi hanno letteralmente insegnato tutto. Penso al rispetto per il prossimo e a quanto significasse l’importanza dell’amore”, ha chiarito la donna commossa.

Praticamente non conosciamo nulla riguardo il padre di Eva ma sappiamo che ha avuto Eva quando era più avanti con l’età e lei proprio raccontò da Silvia Toffanin il toccante ricordo dell’uomo: “Per me è stato molto importante, ho fatto i conti ed ora – se fosse vivo – avrebbe 108 anni”, raccontava la donna nel 2022 durante la trasmissione. Per Eva non è stato poi semplice raccontare il suo Coming Out alla sua famiglia.

Eva Grimaldi e il bellissimo legame con la madre

Grande legame anche quello di Eva con la madre che durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi di qualche tempo fa si fece conoscere nel mondo della tv e le dedicò una bellissima lettera. La madre di Eva Grimaldi è venuta a mancare nel 2017 e la donna salutò la madre con un bellissimo messaggio sui propri canali social:

“Mia madre mi ha insegnato a vivere ed a essere felice nonchè nel credere nei sogni. Mi ha insegnato anche a piangere quando era necessario e correre quando ne avevo la forza”. La donna ha dato negli anni parole struggenti ed ha sottolineato il grande amore nei confronti della figura materna, fondamentale nel corso della sua vita. I genitori non hanno avuto problemi neanche nelle sue scelte di carattere sessuale.

E parlando sempre della madre Eva Grimaldi ha concluso: “Ho sempre considerato mia madre come il mio eroe preferito, insomma quello che si legge nei libri e nei copioni. L’ho sempre ammirata negli anni per la sua capacità di essere donna, madre, amica e compagnia. E lei non mi ha mai negato l’amore”, chiude la bellissima lettera la donna.