Eva Grimaldi e la storia d’amore con Imma Battaglia

Eva Grimaldi è tornata nella casa del Grande Fratello e, durante un momento di confidenza con gli altri concorrenti, si lascia andare al racconto della sua storia d’amore con Imma Battaglia. Tra le due, ormai, la storia è super solida e rende serena e felice l’attrice che è tornata nella casa più spiata d’Italia con il supporto della sua dolce metà. Con Imma Battaglia, l’amore è nato in modo graduale dopo la fine del suo precedente matrimonio. Con una delusione sentimentale importante, la Grimaldi si è avvicinata ad Imma Battaglia con cui è nato prima un rapporto di stima e fiducia e poi è scoppiato l’amore.

Una storia che l’ha resa e la rende oggi serena e felice e, parlandone con i coinquilini, ricorda il momento in cui ha cominciato a parlarne con la mamma con la quale, però, non è stato necessario fare coming out perché aveva già capito tutto

Eva Grimaldi e il racconto dell’amore con Imma Battaglia alla mamma

Non è stato difficile per Eva Grimaldi aprire il proprio cuore alla madre e raccontarle del sentimento che stava nascendo con Imma Battaglia. L’attrice racconta di averle sempre nascosto tutto per proteggerla ma con il sorriso ricorda come la mamma, dalle sue risposte, si fosse resa conto del loro rapporto. “Mi chiedeva ma dove dormi? Ed io rispondevo sul divano. Poi dopo due mesi le ho detto che dormivo nel letto perché il divano erano scomodo ma lei parlava sempre di Imma. La guardava in tv, le faceva il cappello all’uncinetto perché diceva che andando in scooter doveva coprirsi”, le parole dell’attrice.

“Le mamme sanno tutto, prima di noi” esclama, sicura del fatto che avesse capito tutto sin dall’inizio. “.Se i genitori sono molto anziani, non c’è nemmeno bisogno di dirlo perché loro lo sanno prima di noi” ha poi concluso.