Eva Grimaldi e il divorzio dall’ex marito Fabrizio Ambrosio/ “Dopo pochi mesi trovò…”

Prima di Imma Battaglia, Eva Grimaldi è stata sposata con Fabrizio Ambrosio. I due si sono poi separati dopo 4 anni di matrimonio tanto che dopo quella separazione Eva ha dovuto lottare contro la dipendenza dall’alcol. Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Eva Grimaldi aveva raccontato: “Ho sposato Eva Grimaldi e mi ritrovo con una casalinga”, per me è stato come spada, poi c’era questo figlio che non nasceva. A Fabrizio l’ho imbrogliato sull’età, davanti al prete ha scoperto la mia età effettiva, lì forse dovevo essere più coerente”. Di Fabrizio Ambroso, l’ex marito dell’attuale gieffina, si sa davvero pochissimo. Le uniche notizie che abbiamo è che è nato nel 1968 e vive a Verona e lavora precisamente nel campo dell’import/export di oggetti d’arredo. L’imprenditore è molto attivo sui social network, ma non condivide scatti che riguardano la sua vita privata.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia, il loro amore "Il bacio più bello della mia vita"/ "Lei mi ha salvato!"

In un’intervista di qualche tempo fa al Settimanale “Diva e Donna”, Eva Grimaldi aveva rivelato che in un certo momento della sua vita si era sentita crollare il mondo addosso: “Dalla sera alla mattina mi sono ritrovata da sola e mi sono rifugiata nell’alcol. La risposta che mi do è che il suo non era vero amore. Lui voleva l’attrice, non la donna”, aveva detto convinta. Tra Eva Grimaldi e Fabrizio Ambrosio, dopo il loro primo incontro nel 2006 è subito scoppiata la passione, tanto che dopo soli tre mesi di fidanzamento i due si sono sposati. Nel marzo 2010 l’imprenditore aveva deciso di allontanarsi dalla donna.

Eva Grimaldi: "Soffrivo di alcolismo"/ "Vino e superalcolici non mi bastavano mai"

Eva Grimaldi e l’incontro con Imma Battaglia

Eva Grimaldi era rimasta turbata dal fatto di aver scoperto che Fabrizio poco dopo la separazione aveva trovato un’altra compagna. L’attrice aveva infatti rivelato: “Dopo pochissimi mesi lui ha trovato un’altra ragazza più giovane di me e ci ha fatto un figlio”. Per l’attrice separarsi all’età di 50 anni ha rappresentato un brutto colpo: “Mio marito evidenziò il dramma della mia vita, questa distanza tra la mia apparenza e il mio essere. Fabrizio voleva diventare padre perché pensava avessi 40 anni. Pochi giorni prima del matrimonio, davanti al prete, ha scoperto la verità e non voleva più sposarmi”.

Eva Grimaldi "Ho rischiato di morire per le 8 operazioni al seno"/ "Setticemia..."

Fortunatamente Eva Grimaldi si è salvata dopo aver incontrato Imma Battaglia, sua moglie: “Imma mi ha insegnato a essere orgogliosa delle mie debolezze, della mia paura”. Proprio in qualche puntata fa, Imma Battaglia ha voluto manifestare tutto il suo amore a Eva: “Io ti amo, non puoi capire quanto. Ho passato le feste da sola senza voler vedere nessuno perché volevo pensare a te e riempirmi del tuo amore. Voglio morire prima di te perché non voglio stare senza di te, perché il cuore non batte senza di te”, le ha detto visibilmente commossa. Eva ha trovato finalmente il sorriso con Imma Battaglia e le due rappresentano una delle coppie più belle e invidiate del panorama televisivo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA