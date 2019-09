Eva Grimaldi/ L’amore per Imma, la tv, il canto: quante sfide! (Tale e Quale Show)

Si sta allenando con tutte le sue forze Eva Grimaldi, che vedremo a Tale e Quale Show 2019 in qualità di concorrente. Per l’occasione il volto noto del piccolo e grande schermo italiano si è messa sotto con impegno, facendo stretching alle corde vocali in qualsiasi occasione utile. “Spero tanto possiate seguirmi in questo percorso, che ancora una volta mi metterà alla prova”, scrive ai fan su Instagram nel post pubblicato lo scorso sabato. Un’occasione speciale quella che l’ha spinta a scaldare la voce: la settimana scorsa infatti Eva ha festeggiato il suo compleanno, circondata da amici e affetti e pronta ad innaffiare la serata con del buon vino. Moglie di Imma Battaglia da pochi mesi, la Grimaldi sa che dovrà affrontare ancora tanti ostacoli fatti di pregiudizi e mare in tempesta. “Navigheremo sempre a vele spiegate, spinte dal vento dell’Amore”, scrive lo scorso luglio dopo aver concluso la crociera insieme alla sua dolce metà. Sembra proprio che i fan stiano supportando in tutto e per tutto questa nuova vita di Eva, sicura che Imma sia la donna della sua vita. Nessun attacco di recente, nonostante i borbottii che hanno accompagnato la loro storia d’amore nella fase iniziale.

Eva Grimaldi, Tale e Quale Show: uno dei simboli dell’immortalità femminile

Ha lavorato con Federica Fellini, ha spezzato cuori con i suoi film e con quel fisico mozzafiato che esibisce ancora: Eva Grimaldi è uno dei simboli dell’immortalità femminile e lo dimostra uno degli ultimi scatti in perizoma che hanno fatto il giro dei giornali di gossip. La concorrente di Tale e Quale Show 2019 farà di sicuro parlare di sè e intererrà in ogni occasione utile, dopo alcune vacanze trascorse non solo con la sua sposa Imma Battaglia, ma anche con Filippo Nardi e Barbara d’Urso. Sempre pronta a fare festa, sarà una delle partecipanti che ci regaleranno diverse sorprese nel corso del programma. Come se la caverà con il canto? Nel frattempo una sua conoscente del passato ha deciso di ritornare in tv e mettersi in gioco in un programma del tutto diverso: Nathaly Caldonazzo, Ex volto del Bagaglino proprio al fianco della Grimaldi, ha scelto di sbarcare sulla spiaggia di Temptation Island Vip 2 per mettere in discussione il suo rapporto. Una crisi di coppia che la allontana di molto dall’ex collega Eva, sempre più innamorata e pronta a vivere appieno la sua nuova felicità.

La foto del compleanno





