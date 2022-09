Eva Henger, come sta dopo l’incidente? È guarita/ Il marito Massimiliano Caroletti…

Eva Henger guarita dopo l’incidente dello scorso aprile

Eva Henger, lo scorso aprile, è rimasta coinvolta in un terribile incidente in Ungheria insieme al marito Massimilaino Caroletti. La coppia ha avuto uno scontro frontale con un’altra vettura e, in seguito all’incidente, Eva è rimasta per diverse settimane su una sedia a rotelle. Dopo una lunga riabilitazione, la Henger ha cominciato a muovere i primi passi lo scorso luglio condividendo i vari progressi sui social. Con foto, video e confessioni, infatti, la Henger ha sempre aggiornato i fan sui suoi progressi.

Oggi, in esclusiva, ad informare i fan sulle condizioni della mamma di Mercedesz Henger è Novella 2000. Il settimanale diretto da Roberto Alessi fa sapere che il professor Lorenzetti, direttore sanitario della Clinica Parioli a cui Eva si è affidata per superare i postumi dell’incidente, ha confermato la sua completa guarigione.

Eva Henger guarita: ecco come sta il marito Massimiliano Caroletti

Ad informare il settimanale Novella 2000 sulle condizioni di Eva Henger è stato il marito Massimiliano Caroletti. Se Eva, dunque, dopo mesi, si è completamente ripresa, Massimiliano Caroletti, come si legge sul sito di Novella 2000, dovrà aspettare ancora un po’ prima di considerarsi guarito. “Ci vorranno altri mesi perché lo sterno”, lesionato nell’incidente, “si calcifichi del tutto”.

Per Eva, dunque, che ha trascorso parte dell’estate anche con la figlia Mercedesz con cui, dopo un momento di distacco, ha ritrovato la complicità di un tempo, è un momento felice. Dopo aver superato le prime difficoltà dovute alle ferite riportate nell’incidente automobilistico, in una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv, Eva aveva detto: “Ho paura di uscire. Qualche giorno fa sono salita in auto con la carrozzina che ho soprannominato la mia Ferrari. Ero terrorizzata. Quando hai la certezza di non essere indistruttibile, ti senti sempre in pericolo”.

