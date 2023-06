Eva Henger: “Non rinnego il porn* ma non mi è piaciuto”/ “Moana? Era una bella persona, fine ed elegante”

Eva Henger protagonista del film Tic Toc: “È stata un’esperienza fantastica”

Eva Henger ha rilasciato un’intervista a Libero. Tic Toc, diretto da Davide Scovazzo, ha segnato il ritorno al cinema dell’attrice. Una commedia che intreccia tante vicende e scopre tante realtà partendo dalla storia di quattro intraprendenti scansafatiche che, per guadagnare qualche soldo, decidono di rapire Eva Henger. Un progetto che frana a causa del Covid e che innesca un susseguirsi di intoppi divertenti: “ È stata un’esperienza fantastica. Un film corale con molti volti noti e tantissimi TikToker. Alcuni, tra questi anche io, recitano interpretando loro stessi. Il film fa vedere cosa c’è dietro i social. Dietro tutti questi ragazzi che appaiono ricchissimi, con foto sempre bellissime, salvo poi scoprire che non è tutto oro quello che luccica e ci sono tante cose non vere”.

Eva Henger, stoccata ad Alessia Marcuzzi:"Sono rimasta male per…"/ "Mai più reality!"

Proprio a proposito dei social, Eva Henger è madre e si è espressa sulle realtà virtuali: “È impossibile proteggerli da social. Riccardino non ama i social. Ha una pagina su Instagram dove pubblica i suoi quadri. Memi è molto più social di me. Di Jennifer, la più piccola, controlliamo le sue pagine Instagram, i messaggi privati. Ma se togli TikTok a un’adolescente le hai tolto la vita. Lei torna da scuola, mangia, studia e poi si mette a fare balletti. Per fortuna legge anche libri”.

Eva Henger "Torno al cinema, recito con mia figlia Jennifer"/ "Ma mia madre sta male"

Eva Henger: “Silvio Berlusconi? Mi riconobbe e mi chiamò per nome”

Eva Henger, nella sua intervista a Libero, ha poi provato a definirsi: “Io posso dire di essere un’artista che si impegna sempre tantissimo ogni volta che mi viene assegnato un ruolo. Mi preparo, studiando molto. Però non mi sono mai soffermata su una cosa sola. Mi piace il cambiamento. Diciamo che sono monogama solo nel mio matrimonio“. Eva Henger non ha rinnegato il suo passato nel mondo del porn*: “È stata una parte della mia vita. Un periodo, quello dei film porn*, davvero molto breve perché non mi è piaciuto e mi sono orientato verso altri tipi spettacoli”.

Eva Henger: "50 anni? Se non avessi avuto l'incidente sarei depressa"/ "Regalo più bello? Pace con Mercedesz"

Eva Henger ha poi raccontato: “Ho conosciuto prima Moana, poi Ilona. Era impossibile camminare con loro per la strada, poi è successo anche a me. Diventavano dive perché erano spesso ospiti di trasmissioni importanti. Moana poi quando parlava metteva tranquillità. Era una bella persona, fine ed elegante“. Eva ha conosciuto Rocco Siffredi ma ha specificato: “Non ho fatto sesso con lui. Prima di lui conobbi sua moglie Rosa in un concorso di bellezza”. Una menzione anche su Silvio Berlusconi morto di recente: “L’ho conosciuto tantissimi anni fa in una festa sulla terrazza dello Sheraton per Tappeto Volante, il programma di Rispoli. Arrivò Berlusconi. Tutti lo seguivano. Lui passò vicino a me. Si fermò. Mi riconobbe lui e mi chiamò per nome. Rimasi stupita”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA