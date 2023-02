Eva Henger “Torno al cinema, recito con mia figlia Jennifer”/ “Ma mia madre sta male”

Eva Henger ha rilasciato un’intervista che troverà spazio sul prossimo numero del settimanale “Novella 2000” e di cui IlSussidiario.net è in grado di fornirvi un’anticipazione esclusiva. L’attrice e showgirl ungherese ha annunciato il suo ritorno al cinema nella pellicola “Tic Toc”, diretta dal regista Davide Scovazzo e prodotta da Massimiliano Caroletti e Giuseppe Lisco. Nel cast figurano Umberto Smaila, Maurizio Mattioli, Fausto Leali, Sergio Vastano, Donatella Pompadour, Claudia Letizia, Emanuela Tittocchia, Paola Caruso e Himorta, influencer manga della trasmissione “Avanti un altro!”.

Eva Henger: "50 anni? Se non avessi avuto l'incidente sarei depressa"/ "Regalo più bello? Pace con Mercedesz"

Eva Henger ha ammesso di essersi “molto divertita. Ho interpretato me stessa, pensavo fosse facile. Invece, è stato difficilissimo. Quando si interpreta la propria persona ci si rende conto di non conoscerla realmente. Sembrerà assurdo, ma è così. Ho dovuto metterci ironia, verve e passione, anche perché sarà un film comico”. Il film è “una parodia degli influencer” e vede esordire alla recitazione Jennifer, la figlia più piccola di Eva Henger: “È stata bravissima. Non me lo aspettavo. Pensi che adesso mi ha chiesto di fare altri film, perché sul set ha trascorso giorni bellissimi. La cosa che mi ha colpito è che Jennifer sia attratta molto più dal dietro le quinte, intendo dalla produzione del film, che dalla recitazione. È una ragazza intelligente e sveglia. Potrebbe essere un’idea per il suo futuro lavorativo, chi lo sa”.

Eva Henger, i terribili momenti dell’incidente di sette mesi fa/ La 'nuova' vita con la figlia Mercedez

EVA HENGER: “MIA MADRE HA IL CANCRO E HA METASTASI IN TUTTO IL CORPO”

Sempre a “Novella 2000”, Eva Henger ha rivelato che la figlia Mercedesz non ha recitato in questo lungometraggio, ma “già posso dirvi che ci sarà un sequel e che lei ci sarà. Per il momento, Mercedesz è impegnata con la tv. La vedrete tra non molto con dei progetti che non possiamo ancora rivelare, ma che vi faranno piacere”.

Oltre a questo momento bellissimo che la riguarda, purtroppo, Eva Henger non sta vivendo periodo felicissimo, per via delle condizioni di salute della mamma: “Purtroppo è così. Mia madre è malata di cancro e ha metastasi in tutto il corpo. Adesso mi trovo in Ungheria da lei per starle accanto. Mia mamma ha bisogno di sostegno. Sta assumendo antidolorifici molto forti e cerotti per attenuare la sofferenza. Non è un bel momento per nessuno di noi. La mia fortuna è che siamo una famiglia unita e ci aiutiamo a vicenda”.

Eva e Mercedesz Henger: "Ecco come abbiamo fatto pace"/ Roberto Alessi svela un toccante retroscena

© RIPRODUZIONE RISERVATA