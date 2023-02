Diretta/ Bologna Verona Primavera, video streaming tv: gara apertissima

DIRETTA BOLOGNA VERONA PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Bologna Verona Primavera, in diretta sabato 18 febbraio 2023 alle ore 15.00 presso il Centro Tecnico Niccolò Galli di Bologna, sarà una sfida in programma per la ventesima giornata del campionato Primavera 2022-2023. Punti importanti quelli in palio questo pomeriggio tra due formazioni con obiettivi diversi: la zona playoff per i rossoblu, la salvezza per i gialloblu.

Il Bologna è settimo in classifica con 31 punti, frutto di nove vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. Quattro risultati utili di fila per i felsinei, che nell’ultimo turno hanno superato la Roma con il risultato di 3-2. Il Verona, invece, è tredicesimo con 24 punti, frutto di cinque vittorie, nove pareggi e cinque sconfitte. I gialloblu nell’ultimo turno hanno vinto 4-0 contro il Sassuolo.

DIRETTA BOLOGNA VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Verona Primavera verrà trasmessa su entrambi i canali di Sportitalia: quello principale, che trovate al numero 60 del digitale terrestre, e Sportitalia Solo Calcio che invece è al numero 61. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA VERONA PRIMAVERA

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Bologna e Verona, andiamo a scoprire le probabili formazioni della sfida valida per il campionato Primavera. Partiamo dai rossoblu, schierati con il 4-3-3: Franzini, Mercier, Stivanello, Motolese, Corazza, Urbanski, Bynoe, Pyyhtia, Rosetti, Raimondo, Anatriello. Passiamo adesso agli ospiti, in campo con il 3-5-2: Boseggia, J-Renson Rene Wallache, Matyjewicz, El Wafi, Cisse, D’Agostino, Schirone, Rihai, Bernardi, Dias Patricio, Caia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Bologna Verona Primavera vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria del Bologna è a 1,95, il pareggio è quotato 3,55, mentre il successo del Verona è dato a 3,20. L’Under 2,5 è a 2,05, mentre l’Over 2,5 è a 1,65. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,57 e 2,25.

