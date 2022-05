Eva Henger vs Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis/ “Bullismo contro Mercedesz”

Eva Henger ha attaccato pesantemente alcuni concorrenti de L’Isola dei Famosi, parlando di bullismo. L’ex attrice di film vietati ai minori, ha difeso a spada tratta la figlia Mercedesz, concorrente del reality show di casa Mediaset, dagli attacchi subiti dalla stessa negli ultimi tempi per essersi avvicinata ad Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina. Attraverso una storia Instagram Eva Henger, che ricordiamo, è stata vittima di un bruttissimo incidente negli scorsi giorni, ha scritto: “Vota Mercedesz, vota contro il bullismo“.

Edoardo Tavassi frena con Mercedesz all'Isola: "Non mi fido"/ Lei: "Sono presa di mira, perché mi ignora?"

Evidentemente accortasi delle parole forti utilizzati, ha cancellato la storia, tornando suoi passi, per poi pubblicare un semplice “Votate per Memi“, riferendosi al televoto con Nicolas Vaporidis. Eva Henger ha anche commentato un post pubblicato sul profilo ufficiale de L’Isola dei Famosi, come fatto notare dai colleghi di Biccy.it, in cui si parla proprio di Edoardo Tavassi: “Che brutto il bullismo – ribadisce il concetto l’artista – ora povera Memi non piò nemmeno parlare con nessuno. Ma di preciso che male sta facendo di esatto? Domani sarà un problema anche se respira?”.

Eva Henger, nuovi dettagli sull'incidente/ "Rimasta intrappolata tra le lamiere e…"

EVA HENGER DIFENDE LA FIGLIA MERCEDESZ “BULLISMO”: LA REPLICA

Numerose le repliche via social alle dure parole di Eva Henger, fra cui quella dell’account Twitter Tiziana sulla Luna, che ha scritto: “Cara Eva, a me dispiace tu stia poco bene, ma GENTILMENTE evita di usare parole con tale leggerezza. Taggando poi tutta quella gente (la brutta figura la fai tu). Ma conosci il significato della parola BULLISMO? Fattela spiegare BENE da chi ne è davvero vittima!”, per poi concludere “Ma viva #Nicolas #isola”. Non è ben chiaro a chi si riferisca Eva Henger quando parla di bullismo verso la figlia, ma secondo Biccy.it i destinatari sarebbero Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi.

Arianna David "Mercedesz Henger fidanzata? Non equivocate"/ "La verità su Fulvio..."

L’attore di Notte prima degli esami ha recentemente parlato così di Mercedesz proprio con Edoardo: “Non ti mollava un attimo appena arrivata. Secondo te è possibile che ci sia un interesse così forte da subito? Dai non dire che gli hai dato una tranvata perché le hai detto che hai dei dubbi. Vi stavate conoscendo da 5 giorni. Questa ti faceva le scenate di gelosia, giudica i tuoi amici e si comporta come se fosse sposata con te da 8 anni. Dai, direi che è tutto chiaro. Già è arrivata con altre due che si facevano chiamare ‘conquistadores’. Ma due domande ce le facciamo o siamo fessi? Se gli interessi tanto vedrai che a Roma dopo L’Isola di vorrà conoscere. Però se come penso io non ha interesse si farà i cavoli suoi. Lei è partita a tromba e questo non si può negare”.

Cara Eva,a me dispiace tu stia poco bene,ma GENTILMENTE evita di usare parole con tale leggerezza

Taggando poi tutta quella gente(la brutta figura la fai tu)

Ma conosci il significato della parola BULLISMO?

Fattela spiegareBENEda chi ne è davvero vittima! Ma viva #Nicolas #isola pic.twitter.com/MqB9NRmOjz — 🟡 Tiziana sulla Luna 🤺 (@tizianasullalun) May 18, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA