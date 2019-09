Lucas Peracchi: “Mercedesz Henger non mi ha tradito”/ “Ho inventato tutto, sto male!”

Lucas Peracchi ha confidato di essersi inventato tutta la storia del tradimento con protagonisti Mercedesz Henger e Andrea Montovoli. Il giovane ha dato la colpa a “qualcosa dentro la testa” che – ormai da tempo – lo fa stare molto male e non gli permetterebbe di tenere a bada certe reazioni impulsive. L’ex tronista quindi, non sarebbe stato tradito da Mercedesz e questo l’ha voluto ribadire più volte. “Ho inventato tutto io, chiedo scusa a tutti, tanto sono una merd* da quando ero a Uomini e Donne”, scrive l’ex tronista. Parole durissime contro sé stesso ed uno stato di insofferenza che – evidentemente – va avanti ormai da troppi anni. “Purtroppo non sto bene, la mia mente mi ha distrutto anno dopo anno, sono debole” ha scritto ancora Peracchi. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha confidato anche che Mercedesz Henger non sapesse assolutamente nulla delle sue intenzioni. “Io non sono cattivo, una vita che ho desiderato da quando ero piccolo e che non mi apparteneva mi ha ucciso” ha continuato nel suo sfogo sui social il Peracchi. “Dio me la farà pagare”, ha concluso lasciando a tutti l’amaro in bocca. Speriamo che Lucas possa riprendersi da questo lungo momento buio, anche con l’aiuto e il sostegno di Mercedesz. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Lucas Peracchi, le accuse a Mercedesz

Lucas Peracchi ha accusato la fidanzata Mercedesz Henger di averlo tradito con Andrea Montovoli. Dopo avere scritto su Instagram “A volte sai già come andranno le cose ma ci speri fino all’ultimo che possa cambiare persino l’evidenza”, l’ex tronista di Uomini e Donne ha postato uno scatto della figlia di Eva Henger proprio in compagnia dell’attore (ricordato ai più per la sua partecipazione a Pechino Express in compagna con Francisco Porcella). Poi non contento, il giovane ha anche postato la fotografia di un cervo, scrivendo “Situazione attuale“. A questo punto, Mercedesz si è trovata costretta ad intervenire in prima persona, affermando di non averlo tradito e di non avere mai fatto una cosa simile nemmeno in passato. “Se vuoi cercare una persona che non abbia un passato, figlio mio… caschi male!”. Ieri sera Lucas, dopo avere bevuto un po’ troppo, in vacanza in Sardegna, ha esagerato: “Lui è stato tutta la notte su Google a guardare articoli, interviste da Barbara d’Urso e cazzate del passato e si è soffermato e fissato con Andrea Montovoli”, confida la bionda.

Mercedesz Henger ha tradito Lucas Peracchi con Montovoli? La smentita

Mercedesz Henger prosegue: “Cosa ha fatto Lucas Peracchi? Io sono andata via. Lui ha pubblicato quelle cazz* di foto che aveva trovato su Google. Io Andrea Montovoli non lo sento da anni… che figura di merd*! Secondo me lui lo sapeva che mi avrebbero accusata tutti di essere una traditrice, cosa che non sono! Una persona perché fa queste cose? C’è qualcosa che… boh ragazzi, ho dovuto pubblicare questa cosa estremamente controvoglia perché c’è un limite a tutto”. La figlia di Eva Henger continua il suo sfogo tramite le Instagram Stories del suo profilo: “Questo è proprio il limite… non ho detto niente, sia mai che io venga accusata… mi sono solo difesa, giustamente! Posso passare per quello che volete ma traditrice no, mi fa schifo!”. Attualmente l’ex tronista di Uomini e Donne si è trincerato dietro il silenzio. Come andrà a finire? Considerando che i due si trovano in vacanza in Sardegna insieme, forse sarebbe il caso di parlarne (privatamente) e spiegare anche la situazione tramite social una volta per tutte.



