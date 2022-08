Eva Robin’s esclusa da Ballando con le Stelle/ “Milly Carlucci ha già quota gender…”

Eva Robin’s esclusa da Ballando con le Stelle per volere di Milly Carlucci: è l’ultima rivelazione che trova spazio tra le colonne del settimanale Nuovo e che rimanda a una presunta telefonata tra le due, in cui la conduttrice del popolare programma della rete ammiraglia Rai si sarebbe persino scusata. Secondo quanto dichiarato nel corso della sua intervista, Eva Robin’s sarebbe stata estromessa dalla rosa di volti noti del cast perché la padrona di casa le avrebbe preferito un altro nome, in base a un suo personale “teorema” sulla soddisfazione del pubblico da casa. Insomma, una sonora delusione per Eva Robin’s, a pochi passi dalla nuova stagione dello show pronta al debutto, fissato per il prossimo 8 ottobre.

Ma non è tutto: nel corso della stessa intervista, Eva Robin’s ha anche fatto una rivelazione sulla sua storia d’amore con una compagna che avrebbe dovuto diventare sua moglie. I dettagli raccontati al settimanale aprono uno scenario totalmente diverso da quello che ci si aspettava dopo gli antipasti gossip emersi qualche tempo fa sulla loro relazione. Lo si scopre attraverso le sue parole…

Eva Robin’s non sarà a Ballando con le Stelle: “Milly Carlucci ha un suo teorema…”

Eva Robin’s spegne le indiscrezioni degli ultimi tempi sulla presenza nel cast di Ballando con le Stelle 2022 e annuncia di non fare parte dello show di Milly Carlucci per via della scelta che porterebbe la firma della stessa presentatrice della trasmissione. A rivelarlo, ai microfoni del settimanale Nuovo, è stata lei stessa raccontando che la padrona di casa avrebbe preferito al suo posto Gabriel Garko. “La conduttrice ha trovato un equilibrio diverso. Lei ha un suo teorema – ha raccontato Eva Robin’s –: ogni fetta di pubblico deve avere il proprio concorrente di riferimento. Un esempio: Iva Zanicchi funziona per gli spettatori in là con gli anni, e la quota ‘gender’ l’ha trovata in un altro personaggio“. Che sarebbe appunto Gabriel Garko, con tanto di telefonata “riparatrice” in cui la stessa Carlucci si sarebbe scusata con lei.

Nonostante una carriera stellare, quella di Ballando con le Stelle non è la prima porta che si chiude per Eva Robin’s. Ripercorrendo le tappe della sua storia in tv, ha raccontato infatti di essere stata esclusa anche da L’Isola dei Famosi all’epoca della conduzione targata Simona Ventura. “Avevo già il contratto in mano, ma il direttore di rete non mi ha voluto…”.

Durante l’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Eva Robin’s ha parlato anche della sua vita privata ricordando, anzitutto, il legame passato con Vittorio Sgarbi e avanzando l’ombra di nomi famosi “intoccabili”, e quindi innominabili, tra i suo ex. Della sua ultima relazione con una compagna misteriosa si è parlato spesso, dopo che lei stessa aveva detto di essere “quasi sposata“, ma le nozze sarebbero saltate dopo essere state fissate.

“Sono state annullate – ha raccontato ancora Eva Robin’s –, ma siamo rimaste amiche“. La storia d’amore, quindi, sarebbe finita al riparo da occhi indiscreti e senza veleni, così che oggi il suo cuore “è sfitto”. Se nel suo futuro ci sarà posto ancora per un uomo? La risposta è piuttosto chiara: “Gli uomini non sono adatti alle relazioni“. Eva Robin’s ha ricordato l’esperienza della madre, “straordinaria, ma alcolista” perché delusa proprio dal rapporto con il sesso maschile. Per questo, a suo dire, escluderebbe un coinvolgimento sentimentale con un uomo dallo spettro delle possibilità nel suo orizzonte…

