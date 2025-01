Tutti gli ex di Paola di Benedetto: la vita sentimentale e amorosa della conduttrice è stata segnata dalla presenza di diversi ex famosi. La bellissima speaker radiofonica in passato ha vissuto una lunghissima storia d’amore con il calciatore Matteo Gentili; i due sono stati insieme per quattro anni e ad oggi è la sua relazione più duratura. Poi la influencer ha vissuto un flirt con Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, conosciuto durante l’esperienza televisiva de L’Isola dei famosi. Successivamente è stata legata a Federico Rossi, il cantante del duo musicale Benji & Fede. Una storia importante messa a dura prova anche da un periodo molto difficile vissuto dal cantante che ha avuto problemi con l’alcol. “Fede aveva perso la bussola travolto dalle sue insicurezze e aveva iniziato a bere troppo” – ha raccontato la ex Bonas di Avanti un altro che per un periodo si è anche allontanata da lui. Dopo un lungo periodo di stop, i due si sono ritrovati più innamorati che mai con la showgirl pronta anche ad avere dei figli.

Raoul Bellanova, chi è il fidanzato Paola Di Benedetto/ Dopo la crisi tornati insieme: convivenza in arrivo?

Dopo tre anni d’amore la storia tra Paola di Benedetto e Federico Rossi è terminata per volere di entrambi stando a quanto confessato dalla conduttrice radio-televisiva. Successivamente la Di Benedetto si è legata a Rkomi, cantante di Milano conosciuto dal grande pubblico anche per aver ricoperto il ruolo di giudice a X Factor.

Chi è Paola Di Benedetto/ Ex Bonas e vincitrice Grande Fratello:"privilegiata per il lavoro che faccio"

Ex Paola di Benedetto: dopo Federico Rossi e Rkomi il flirt con Matteo Berrettini

Anche questa volta la storia d’amore tra Paola di Benedetto e Rkomi non è proseguita. Dopo un lungo periodo di conoscenza i due hanno deciso di lasciarsi infrangendo così il sogno di tantissimi fan che li avevano seguiti e supportati per tutta l’estate. Nella vita di Paola è poi arrivato Matteo Berrettini, campione di tennis conosciuto in tutto il mondo. Un flirt nato grazie ai social che si è poi evoluto concretamente con un primo appuntamento. I due sono stati paparazzati in diverse occasioni insieme, ma nessuno dei due ha confermato mai la cosa.

Nino e Antonella, chi sono i genitori di Paola Di Benedetto/ "La mia famiglia c'è sempre stata"

Infine tra gli ex di Paola di Benedetto c’è anche Stefano De Martino: un flirt mai confermato né tantomeno smentito, ma dato quasi per certo dagli esperti di gossip. I due si sarebbero visti per un certo periodo subito dopo la fine della relazione di Paola con Federico Rossi, anzi c’è chi ha ipotizzato che la causa della rottura sia stato proprio l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Sarà stato davvero così?