Ex Ilva, Conte-ArcelorMittal: condizioni/ Norma Renzi su scudo penale inguaia Governo

Si terrà domani il vertice, a questo punto decisivo, tra il Premier Conte, il Governo e i responsabili di ArcelorMittal per provare a salvare quel “filo di speranza” che ancora resta per i lavoratori dell’ex Ilva e in generale per l’intera città di Taranto. Parlando ad Uno Mattina oggi, Di Maio ha spiegato come il Governo intenda riproporre il tema dello scudo penale ma solo davanti alla promessa su tutti gli altri accordi già pre-siglati: «Lo scudo penale è stato già proposto ma A.Mittal ha confermato i 5 mila esuberi nonostante un contatto firmato solo un anno fa che non prevede questa soluzione», sottolinea il Ministro degli Esteri e aggiunge «Il tema è che l’Italia si deve far rispettare, deve far rispettare un contratto e dispiace che i sovranisti stiano dall’altra parte». Intervistato invece dal Fatto Quotidiano, il Premier Giuseppe Conte ribadisce il concetto e le “condizioni” per il vertice di domani a Palazzo Chigi, volto ad evitare la chiusura della più grande azienda del sud Italia: «Soltanto se Mittal venisse a dirci che rispetterà gli impegni previsti dal contratto – cioè produzione nei termini previsti, piena occupazione e acquisto dell’ex Ilva nel 2021 – potremmo valutare una nuova forma di scudo». Lo stesso Presidente del Consiglio annuncia poi una piena battaglia legale qualora non si arrivasse ad un accorto totale: «un procedimento cautelare per ottenere dal Tribunale di Milano una verifica giudiziaria sulle loro e le nostre ragioni entro 7-10 giorni».

EX ILVA, RENZI “INGUAIA” IL GOVERNO CON UN EMENDAMENTO

Nel frattempo, il caos giudiziario-industriale che rischia di scatenarsi ancor di più sull’asse ex Ilva-ArcelorMittal-Governo vede costretto a ritornare sul tema il titolare del Mef, Roberto Gualtieri: il Ministro stamane ha voluto allontanato l’ipotesi lanciata da una larga parte della sua stessa maggioranza, «nazionalizzare l’ex Ilva sarebbe una pericolosa illusione», anche se aggiunge «intervento di Cdp non è invece escluso». Di tutt’altro avviso era stato ieri il leader della Cgil Maurizio Landini parlando a In mezz’ora in più con Lucia Annunziata, «Noi troveremmo utile che dentro a questa società ci sia anche una presenza pubblica: era una delle cose che si stava discutendo da tempo. Il governo decida con quale strumento esserci: se Cdp o un altro fondo, così come succede nel resto d’Europa e del mondo». Nel frattempo però i “guai” sull’ex Ilva per il Governo non arriva solo da ArcelorMittal ma dallo stesso schema di maggioranza: Italia Viva per volontà di Renzi e Bellanova ha presunta un doppio emendamento al Dl Fiscale per riproporre lo scudo penale per ArcelorMittal sul fronte Ilva: uno singolo per il caso di Taranto, l’altro in via generale per tutte le imprese impegnate nell’ambito del processo produttivo in un’opera di bonifica ambientale. Il problema è che l’emendamento di Iv che fa parte del governo di fatto “smentisce” lo stesso Premier Conte che ha sempre ribadito come quello scudo penale deve essere re-inserito veicolato però da condizioni molto strette ancora tutte da negoziare nel vertice di domani. Non solo, la fronda dei M5s pugliesi capeggiata da Barbara Lezzi – la stessa che produsse l’emendamento in Decreto Crescita da cui si origina l’intera baraonda di Mittal, avendo cancellato lo scudo penale col voto del Governo giallorosso compatto – resta completamente schierata sulla revoca dello scudo, con il forte rischio di arrivare così alla spaccatura completa dell’esecutivo laddove si dovesse arrivare al voto di fiducia in Parlamento.

