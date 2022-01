Ex Inter Saphir Taider: “Non ho più soldi”/ “Non posso pagare affitto e scuola figli”

Non è un momento facile quello che sta passando l’ex centrocampista di Inter e Bologna Saphir Taider, che dopo aver lasciato l’Italia per proseguire la carriera all’estero si ritrova oggi senza soldi. Ad annunciarlo è lo stesso calciatore di origine algerina ai microfoni di Goal.com, in un’intervista-confessione che lascia ben poco all’immaginazione di un uomo, marito e padre che si trova in difficoltà dopo aver perso tutti i propri soldi a causa di patti non rispettati dalla società con la quale ha giocato fino allo scorso agosto.

“Ho ricevuto il pagamento degli stipendi per soli due mesi, novembre e dicembre – ha infatti raccontato il calciatore –. Non ricevo il mio stipendio da gennaio 2021. Nel marzo 2021 ho contattato il presidente dell’Al-Ain, Mazen Al Zahrrani, e mi ha promesso che avrei ricevuto gli stipendi, in ritardo”. Eppure così non è stato. Da marzo 2021 ad agosto, mese nel quale il classe 1992 ha deciso di rescindere il proprio contratto col club arabo, non sono arrivate più notizie dal numero uno della società, che ancora oggi risulta essere irraggiungibile ogni qualvolta il centrocampista prova a comporre il numero per avere spiegazioni.

SAPHIR TAIDER: “HO PERSO TUTTO, NON POSSO PAGARE AFFITTO”

Il centrocampista franco-algerino, che ha vestito la maglia dei Blues fino alla selezione under 20 per poi passare a giocare con la nazionale algerina, si è detto mortificato della situazione che sta vivendo e facendo vivere alla sua famiglia. “Il mio problema in questo momento è che sono svincolato e posso firmare con qualsiasi altro club: ho perso tutto e non posso pagare l’affitto o le tasse scolastiche dei miei figli. Ho provato a contattare il presidente dell’Al-Ain molte volte per ricevere i miei soldi, ma non ha mai risposto” .

“Ho aspettato fino al 21 agosto 2021, e poi ho rescisso il mio contratto, citando in giudizio il club davanti alla FIFA e ho vinto. Ora l’Al-Ain mi deve 6 milioni di euro“. Chissà quando arriveranno questi soldi, ma ad oggi la situazione è tutt’altro che rosea per l’ex centrocampista nerazzurro. Partito dalle giovanili di Castres, Albigeoise e Grenoble, Taider ha fatto il proprio esordio in Italia in Serie A colo Bologna nel 2011, per poi passare all’Inter nel 2013. Dopo una breve parentesi in Premier League col Southampton, Taider è tornato in Italia con la maglia di Sassuolo e Bologna, poi l’addio e la discesa totale tra Montreal Impact e Al-Ain.



