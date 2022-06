Ex principessa Qatar Kasia Gallanio trovata morta/ Disposta autopsia: overdose?

L’ex principessa del Qatar Kasia Gallanio è stata trovata morta nel letto della sua casa spagnola di Marbella nella giornata di domenica 29 maggio 2022. La notizia è filtrata solamente in queste ore, confermata dall’agenzia di stampa iberica Efe e originariamente pubblicata dal quotidiano transalpino “Le Parisien”. Ad allertare le forze dell’ordine, in base a quanto scritto dai media locali, sarebbe stata la figlia minorenne della donna, in quanto da Parigi non riusciva a mettersi in contatto telefonico con sua madre da giorni.

L’ipotesi che gli inquirenti hanno formulato e stanno verificando in queste ore è che alla base del decesso dell’ex principessa del Qatar Kasia Gallanio via sia un’overdose, ma naturalmente soltanto l’esame autoptico sulla salma potrà restituire una verità priva di zone d’ombra circa la dipartita della 45enne. Kasia Gallanio era stata sposata con Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, zio dell’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani e in passato ministro del Petrolio e delle Finanze.

EX PRINCIPESSA DEL QATAR KASIA GALLANIO TROVATA MORTA NEL LETTO DI CASA

L’ex principessa del Qatar, si è saputo, aveva avviato dopo il divorzio una lunga battaglia legale con il suo ex coniuge per la custodia delle tre figlie minorenni (due 17enni e una 15enne), in quanto una delle figlie aveva denunciato il padre per molestie, che sarebbero avvenute quando la ragazza aveva un’età compresa fra i 9 e i 15 anni. Tuttavia, scrive “Le Parisien”, le denunce di Kasia Gallanio sarebbero state archiviate da un tribunale parigino alcuni giorni fa, “in attesa di una sua valutazione psicologica. L’ex principessa del Qatar avrebbe passato diversi mesi ricoverata lo scorso anno e aveva in passato intrapreso più volte percorsi di disintossicazione“.

Sabrina Boesch, legale difensore della Gallanio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo aver appreso la notizia della sua scomparsa: “La mia cliente era distrutta dopo la decisione presa dal tribunale di Parigi. Credo che, più di ogni altra cosa, a ucciderla sia stata il dolore”.











