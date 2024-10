Grave lutto nel mondo del cinema e delle serie tv: è morto nelle scorse ore Michael Newman. Si tratta dell’attore che divenne famosissimo in Italia negli anni ’90, avendo preso parte alla serie tv cult “Baywatch”, telefilm in cui recitavano, fra gli altri, la prorompente Pamela Anderson, nonché David Hasselhoff, già star di Supercar. Michael Newman si è spento nelle scorse ore all’età di 68 anni, dopo aver lottato a lungo contro il morbo di di Parkinson.

La diagnosi arrivò infatti tremenda quando lo stesso aveva solo 50 anni, quindi 18 anni fa, e alla fine Michael Newman non ce l’ha fatta ad affrontare le enormi sfide di questa malattia degenerativa. Curioso come Michael Newman si chiamasse praticamente nello stesso modo nella serie tv Baywatch, leggasi Mike “Newmie” Newman, cosa che molti non sapevano e che hanno scoperto solamente in queste ore, in concomitanza con la tragica notizia del decesso.

MICHAEL NEWMAN, MORTO L’ATTORE: DECEDUTO DOMENICA SERA

Secondo quanto riferito dal portale americano TMZ, sempre informatissimo per quanto riguarda il gossip, soprattutto a stelle e strisce, Michael Newman è morto domenica sera a causa di alcune complicazioni cardiache e attorno a lui vi erano i suoi famigliari più stretti e tutti gli amici, che lo hanno quindi voluto abbracciare fino alla fine, non lasciandolo solo in questo tremendo evento.

La notizia è stata in seguito confermata dall’amico Matt Felker, che di recente aveva diretto il documento dal titolo “Baywatch”, in quel di Hulu. Parlando con i microfoni di People ha fatto sapere che: “Ho visto Mike l’ultima volta che era cosciente, mi ha guardato e, nel tipico stile Mike, mi ha detto: ‘Sei arrivato giusto in tempo’”, pubblicando anche uno splendido tributo sulla sua pagina personale di Instagram. Michael Newman è stato uno degli attori principali nello storico show televisivo a stelle e strisce, essendo apparso in ben 150 episodi, più di tutti gli altri membri dello staff ad eccezione di David Hasselhoff.

MICHAEL NEWMAN, MORTO L’ATTORE: FACEVA IL VIGILE DEL FUOCO

La seconda curiosità è che Michael Newman era l’unico attore che era davvero un bagnino, ed inoltre faceva anche il pompiere oltre ovviamente a recitare nello show. Una volta che il telefilm chiuse, nel 2001, Newmi tornò al suo lavoro originale, appunto il vigile del fuoco, fino a che non è stato pensionato.

Come detto sopra la sua vita è stata compromessa dalla diagnosi di morbo di Parkinson quando aveva solo 50 anni, e la sua vita è stata raccontata proprio da Felker nel documentario “After Baywatch: Moment in the Sun”. Lo scorso mese di agosto, parlando con People, aveva raccontato che la malattia gli aveva dato il tempo per riflettere e nel contempo gli ha permesso di diventare saggio. Anche per questo negli ultimi 5 anni ha lavorato nella Michael J. Fox Foundation per raccogliere fondi contro il morbo: Michael Newman lascia la moglie Sarah, e i figli Chris ed Emily oltre ad una nipotina di un solo anno, Charlie.