Ex suocera di Belen scrive a Stefano De Martino: “Non cedere alle provocazioni”/ Frecciata alla showgirl?

Ex suocera di Belen lancia una stoccata e elogia Stefano De Martino: cosa è successo

La querelle tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è tornata al centro del gossip con le dichiarazioni che la showgirl ha rilasciato a Domenica In. La bella argentina ha ammesso che il suo ex marito l’ha tradita diverse volte, con ben 12 donne diverse. Dall’altra parte, però, il conduttore ha imboccato la via della pace insistendo sul bene che prova ancora per Belen.

In tutto questo, però, nelle ultime ore si è inserita una terza persona che nessuno si aspettava: si tratta dell’ex suocera della Rodriguez, la mamma di Marco Borriello. Proprio lei ha riempito Stefano di complimenti e lanciando una frecciata alla showgirl, sui social: “Non cambiare, non mollare mai e non cedere alle provocazioni… di carattere ne hai, di doti ne hai e di sopportazione ne hai tanta. In bocca al lupo per tutto” scrive la donna. Abbastanza chiara la stoccata alla conduttrice argentina, nonostante non abbia fatto il suo nome.

Stefano De Martino furioso per le dichiarazioni di Belen a Domenica In?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati al centro del gossip, dopo le dichiarazioni della showgirl a Domenica In. Belen ha rotto il silenzio sulla rottura con l’ex marito, rivelando di essere stata tradita diverse volte. L’ex ballerino ha replicato da Fabio Fazio, utilizzando toni molto più pacati.

“Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità. Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e chi decide di tenerla per sé. Io ho sempre ritenuto di non dire la mia verità per dei motivi: il primo motivo è il bene che voglio ancora a Belen; il secondo è perché Belen è la madre di mio figlio, questa è la cosa fondamentale” affermava. Nelle ultime ore, però, il sito Dagospia ha rivelato un’indiscrezione proprio sul conduttore di Bar Stella: “De Martino ospite da Fazio ha scelto la linea soft, toni pacati. Nessuno scontro diretto con l’ex moglie, ma persone a lui vicine raccontano: ‘È furioso, proprio ora che si stava allontanando dal gossip“. Sarà davvero così?

