Exit poll Genova, sondaggi Elezioni Comunali 2022/ Diretta risultati e sondaggi

ELEZIONI COMUNALI GENOVA 2022, DIRETTA VERSO GLI EXIT POLL

Urne aperte in tutta Genova per le Elezioni Comunali 2022 nell’Election Day che comprende anche nel capoluogo della Liguria, come in tutta Italia, il voto ai 5 Referendum popolari sulla Giustizia. Comincia dalle ore 7 la lunga diretta delle votazioni che termineranno stasera alle ore 23, con i primi exit poll che già daranno alcune indicazioni sui risultati complessivi attesi per domani.

I risultati parziali arriveranno in diretta già dopo la chiusura delle urne con i primi exit poll sulle Comunali di Genova, basati sulle indicazioni date fuori dalle urne: per avere però risultati, dati reali e proiezioni occorrerà attendere la giornata di domani lunedì 13 giugno. Lo spoglio delle Elezioni Comunali di Genova 2022 comincerà infatti alle ore 14 per permettere prima lo scrutinio più agile dei 5 Referendum abrogativi. Previste in giornata tre “finestre” con i dati sull’affluenza alle urne: alle ore 12, alle 19 e alle 23, appena chiuderanno i seggi.

CANDIDATI, EXIT POLL, SONDAGGI ELEZIONI GENOVA 2022: SFIDA BUCCI-DELLO STROGOLO

Sono in tutto 7 i candidati sindaco alle Elezioni Comunali Genova 2022, con un vero “favorito” della vigilia secondo i sondaggi delle Amministrative: il sindaco uscente Marco Bucci si ripresenta dopo il successo al ballottaggio delle Comunali 2017, sempre sostenuto dal Centrodestra compatto (FdI, Lega, Forza Italia, Udc, Noi con l’Italia) ma con l’aggiunta di Italia Viva-Renzi e Azione-Calenda (pur senza i simboli nella scheda elettorale).

Principale avversario è Ariel Dello Strologo, avvocato ed ex presidente della comunità ebraica di Genova: un civico appoggiato dalla coalizione progressista, contenente Pd-M5s-Sinistra Italiana-Demos-Possibile-Verdi. Gli altri 5 candidati sindaco alle Comunali Genova 2022 sono invece: Mattia Crucioli (ex M5s) Alternativa C’è; Antonella Marras con La sinistra insieme (Partito Comunista Italiano, Partito della Rifondazione Comunista e Sinistra Anticapitalista); Martino Manzano Olivieri con il Movimento 3V (no vax); Cinzia Ronzitti del Partito Comunista dei Lavoratori; Carlo Carpi, indipendente con Insieme per Genova. Sempre in attesa dei primi exit poll e risultati delle Amministrative in Genova, secondo gli ultimi sondaggi redatti prima del silenzio elettorale sarebbe per l’appunto il sindaco uscente Bucci ad avere i favori del pronostico, addirittura forse già al primo turno.

Secondo i dati YouTrend-Quorum per Telenord (sondaggio del 26 maggio) la coalizione di Bucci era data al 56,8% contro il 36,4% del Patto Progressista di Dello Strologo, con gli altri candidati sindaco tutti sotto il 10%. Secondo i sondaggi Tecnè per “Primo Canale”, anche qui raccolti prima del silenzio elettorale, Bucci era in vantaggio con il 56% delle preferenze contro il 40,5% di Dello Strologo: il senatore Crucioli invece rimaneva ad un basso 2,2%.

EXIT POLL GENOVA, COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI 2022

Le regole per capire come si vota alle Elezioni Comunali Genova 2022 sono le medesime per tutti i Comuni sopra i 15mila abitanti: il sistema elettorale prevede infatti un primo turno dove il candidato che prende il 50% più uno dei voti viene eletto direttamente sindaco.

In caso ciò non avvenga, si ricorre al ballottaggio tra due settimane con i primi due candidati che hanno preso più voti al primo turno delle Elezioni Amministrative: la scheda elettorale per le Comunali a Genova è di colore azzurro e si potrà porre una X sul nome del sindaco, sulla lista, sulla lista e il sindaco ad essa collegata, su un candidato sindaco e una lista non collegata (voto disgiunto è dunque permesso).

Se l’elettore esprime due preferenze per il consigliere comunale, queste devono essere date a candidati di sesso diverso pena l’annullamento della seconda preferenza. La scheda per le Elezioni Municipali è invece di colore rosa: ammesso il voto disgiunto e la doppia preferenza ai candidati consiglieri municipali. Oltre alle Elezioni Comunali 2022 nella giornata del 12 giugno è previsto anche il voto dei 5 Referendum sulla Giustizia (colori rosso, arancione, giallo, grigio e verde): trattandosi di Referendum abrogativo chi vuole mantenere le norme in vigore deve rispondere NO, chi le vuole eliminare deve rispondere SÌ.

