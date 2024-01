Ezequiel Lavezzi choc: “Ricoverato per overdose”/ Il figlio Tomas smentisce: “Smettetela di inventare!”

Ezequiel Lavezzi, ‘mistero’ sulle condizioni dell’argentino dopo il presunto incidente

Le ultime notizie che circolano riguardo il nome di Ezequiel Lavezzi – ex attaccante di Napoli e PSG – stanno generando un vero e proprio caso mediatico. L’argentino alcune settimane fa era tornato al novero della cronaca per un presunto incidente domestico con conseguente ricovero immediato in ospedale. Già in quell’occasione emersero fonti contrastanti, dalla caduta per sistemare una lampadina ad un possibile accoltellamento da parte del fratello; quest’ultima tesi poi smentita dalla famiglia.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, la ‘telenovela’ sulle condizioni di salute di Ezequiel Lavezzi pare essere nel pieno di un nuovo capitolo ancora più intricato. Luis Ventura, durante il programma televisivo “Secretos Verdaderos”, avrebbe infatti azzardato un clamoroso retroscena. Secondo il giornalista, l’ex attaccante argentino sarebbe ancora ricoverato in ospedale a causa di un’overdose.

Ezequiel Lavezzi, il figlio Tomas nega la tesi di overdose: “Adesso basta, sta bene e in cura!”

“Lavezzi è ricoverato all’ospedale Zabala e si trova al terzo piano in terapia intensiva. Solo la sua fidanzata è presente in questo momento; un quadro che costringe la famiglia e le persone più vicine al Pocho a prendere dei provvedimenti su come deve vivere e come deve essere controllato”. Questa la scioccante rivelazione di Luis Ventura – riportata dal Corriere della Sera – in merito alle condizioni di salute di Ezequiel Lavezzi.

Ciò che starebbe vivendo Ezequiel Lavezzi sarebbe dunque qualcosa di particolarmente rischioso per la sua salute e, stando alle parole sopracitate del giornalista Luis Ventura, la situazione risulterebbe anche piuttosto critica. il ‘giallo’ si è però infittito ulteriormente con la sonora smentita del figlio dell’ex PSG, Tomas. “Mio padre sta bene e in cura, smettetela di inventare cose che non sono vere. Non è andato in overdose o niente di quello che dicono”. Come riporta il quotidiano, il giovane avrebbe poi aggiunto: “Lo dico a tutti coloro che sono sinceramente preoccupati per lui; adesso basta, smettetela di inventare finte versioni su quanto accaduto”.

