Ezio Greggio “Enzo Iacchetti vero amico”/ “Gli feci credere di avere un altro figlio”

Ezio Greggio e la sua travolgente comicità hanno animato lo studio televisivo di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 8 gennaio 2023. Presentatosi con un mazzo di verdure (carciofi, carote e rapanelli) per la padrona di casa (“I fiori appassiscono, volevo venire qua con qualcosa di più costoso!”), Greggio si è soffermato sul suo rapporto non soltanto lavorativo, ma anche di amicizia con Enzo Iacchetti: “Quando iniziammo a fare ‘Striscia la Notizia’ insieme, era convinto di essere vittima di uno scherzo di ‘Scherzi a parte’. Soltanto quando telefonò a sua mamma, che confermò di averlo visto in tv, si rese conto che era tutto vero: schizzò fuori dal camerino e mi abbracciò!”.

Poi, spazio a un aneddoto di Ezio Greggio: “La signora Giusy, nostra fan, ogni anno a Natale ci mandava un centrino punto croce. In questo centrino c’eravamo io, Enzino, le Veline, Antonio Ricci, il Gabibbo e tutti quanti. Io feci vedere il centrino in onda ed Enzo Iacchetti sosteneva che esagerassi nella descrizione, in quanto io lo presentavo come un’opera d’arte. Quando la signora morì, preparammo un finto centrino dedicato a Enzino e che dicemmo essere stato preparato dalla signora Giusy per lui: si alzò e se ne andò!”.

EZIO GREGGIO: “LO SCHERZO AMOROSO CHE FECI A ENZO IACCHETTI…”

Ezio Greggio, a “Domenica In”, ha rivelato un altro scherzo che fece all’amico fraterno Enzo Iacchetti: “Facemmo una cena di Natale e mi inventai una cosa, organizzata con Antonio Ricci. A un certo punto, la guardia che stava all’ingresso del ristorante ci comunicò la presenza di una nostra fan. Era un’attrice di teatro di mezza età e che aveva il suo perché. Lei fece finta di essere stata fidanzata di Enzo Iacchetti e, quando lui negò di conoscerla, lei rispose: ‘Ah, non è vero? Quando tu lavoravi al Derby di Milano e io dopo lo spettacolo salivo in camera con te non era vero, eh?’. Io da grande amico di Enzino gli dicevo di pensarci su, gli suggerivo che forse era ubriaco”.

A un certo punto, ha detto Ezio Greggio, “l’attrice urlò: ‘Non mi sbaglio! Il signor Iacchetti abitava…’ e disse numero civico, piano, citofono di Enzino. Lui sclerò, invitò la signora ad andarsene. Io chiamai i carabinieri (due attori): prima provarono a portare via lui, poi portarono via lei. Mesi dopo, a un provino, si presentò lei e gli rivelammo che si trattava di un’attrice, ma solo dopo avergli fatto credere di avere un figlio con lei!”.











