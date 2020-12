EZIO GREGGIO/ “Striscia? Ogni giorno è come se fosse la prima puntata” (Verissimo)

C’è anche Ezio Greggio, tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, in onda questo sabato – eccezionalmente a partire dalle 15 – con uno speciale dal titolo Verissimo Merry Xmas. Insieme a lui, il suo storico compagno di banco…ne a Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5 in onda quest’anno per la 27esima edizione consecutiva. In tutto, i due hanno condotto ben 2.435 puntate; Greggio da solo, invece, ne conta addirittura 4.101. Quest’ultimo è a Striscia sin dal suo esordio, avvenuto il 7 novembre 1988 probabilmente senza troppe pretese di successo né aspettative di longevità. Molte coppie si sono succedute in quello studio, ma quella Greggio-Iacchetti è forse la più apprezzata da parte del grande pubblico. Se non altro, la più memorabile e quella che più delle altre è stata in grado di fornire al programma un quid in più in termini di comicità e leggerezza. Il duo resterà al timone di Striscia fino al 6 marzo 2021.

Ezio Greggio ringrazia il pubblico di Striscia

Oltre alla notorietà acquisita grazie alla televisione, Ezio Greggio vanta un discreto seguito anche sui social e in particolare su Instagram, con i suoi oltre 500mila follower che si aggiungono al milione di Twitter. Parlando sempre di numeri, è stato lo stesso Greggio a rendere noti i dati di ascolto di Striscia all’indomani della messa in onda della prima puntata: “BOOM !!! Ieri @striscialanotizia è stata la trasmissione più vista in Italia dell’intera giornata con punte di oltre 5.700.000 spettatori e punte del 23% di share sul pubblico attivo”, si legge sotto uno dei suoi ultimi post su Instagram. Continua: “Un grande rientro per me ed il mio socio @enzinoiacchetti ed una fantastica vittoria di tutta la affiatata squadra dello show: autori, produzione, inviati, tecnici, fiancheggiatori, veline, velone. Grazie per averci visto così in tanti dopo 33 anni. È a voi che voglio dedicare questo risultato, voi e noi insieme. Ci facciamo compagnia in questo periodo così difficile, per molte persone drammatico”.

Ezio Greggio: “A Striscia è sempre come la prima volta”

Il ritorno a Striscia la notizia è stato ampiamente annunciato sui social network: “Amici stasera torno a @striscialanotizia : per me è come se fosse il 1* giorno di 33 anni fa… abbiamo una diapositiva 😀. Una vita dietro a quel bancone, 27 anni col mio socio bau bau micio micio @enzinoiacchetti . Vi faremo compagnia per qualche mese, anche durante le feste natalizie: visto che a Natale non si può uscire veniamo noi da voi tutte le sere a portarvi un po’ di allegria. Un grande abbraccio, vi aspetto stasera è tutte le sere: Canale 5 ore 20.35… frechete!”. Sotto a un altra foto, il pensiero rivolto ai suoi ex colleghi: “Penso a tutti quelli che oltre al mio Socione ho avuto al mio fianco… Gianfranco D’Angelo, Raffaele Pisu (🙏🏻) , Claudio Lippi, Gerry Scotti, Michhh, Ric . Un pezzo della mia vita professionale è dietro al bancone di Striscia e voglio ringraziare i milioni e milioni di italiani che ci seguono da sempre”.



