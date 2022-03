Ezra Miller arrestato alle Hawaii: molestie, furti e minacce/ Ancora guai per attore

Ezra Miller è stato arrestato alle Hawaii: l’attore è accusato di molestie, furto, minacce e disturbo della quiete. Per la star di The Flash si tratta dell’ennesimo problema con la giustizia, dato che in passato è stato indagato e condannato a pagare una multa per possesso di droga e recentemente è stato messo ai margini del mondo del cinema poiché immortalato in un misterioso video in cui mette le mani al collo ad una fan. La questione, tuttavia, questa volta sembrerebbe molto più seria, tanto da far scattare le manette.

La vittima dell’attore sarebbe una coppia, che ha presentato una richiesta di ordine restrittivo alle autorità locali dopo che i tre – i quali si erano conosciuti in vacanza una settimana prima – hanno avuto una accesa discussione nell’ostello di Hilo in cui soggiornavano. Stando a quanto riportato in un rapporto del tribunale, il trentenne si sarebbe illegalmente introdotto nella loro camera, minacciandoli di morte. “Seppellirò te e quella tr*ia di tua moglie”, queste sarebbero state le sue parole. Poi avrebbe portato via un portafoglio, portandosi dietro alcune carte di credito, la patente, il passaporto e la tessera di previdenza sociale. A chiamare le forze dell’ordine sarebbe stato un altro ospite della struttura, spaventato dalle grida. I poliziotti, al loro arrivo, lo hanno condotto in caserma. Successivamente hanno raccolto la denuncia.

Ezra Miller arrestato alle Hawaii: molestie, furti e minacce. Non è la prima volta

Ezra Miller è stato dunque arrestato alle Hawaii per molestie, furti e minacce nei confronti di una coppia. L’attore, tuttavia, ha già pagato una cospicua cauzione e non rimarrà in carcere. È per questo motivo che i due coniugi sono terrorizzati. “L’accusato è ricco e famoso. Questo rende l’accesso alle armi molto più semplice, oltre ad inviare collaborati per molestare il firmatario”, questo quanto si legge nei documenti che motivano l’emissione dell’ordine restrittivo da parte dei giudici di Hilo.

L’aspetto preoccupante della vicenda è che in meno di un mese le forze dell’ordine hanno ricevuto ben dieci segnalazioni relative ai comportamenti della star di The Flash. La precedente risale a qualche giorno prima dell’aggressione, quando l’attore – anche in questo caso mentre era in vacanza alle Hawaii – è stato fermato per disturbo della quiete pubblica. In un bar, infatti, avrebbe interrotto il karaoke e avrebbe iniziato ad urlare bestemmie e oscenità al microfono.











