Ezra Miller, carriera a rischio dopo arresto/ “Progetti Warner Bros e DC in stand-by”

Momento decisamente negativo per Ezra Miller. Il celebre attore americano è stato arrestato per molestie e disturbo alla quiete pubblica pochi giorni fa, una vicenda che potrebbe avere delle grandi ripercussioni sulla sua carriera. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, sia Warner Bros. che la DC hanno deciso di mettere in stand-by tutti i progetti che hanno come protagonista il 29enne di Wyckoff.

SEMYON BYCHKOV, CHI È?/ Direttore d'orchestra: "Ho lasciato Russia per essere libero"

Secondo quanto riferito da Rolling Stone, i piani alti delle due major hanno tenuto un incontro urgente per parlare del futuro di Ezra Miller. Da qui la sospensione dei progetti che coinvolgono l’interprete di Flash e Animali Fantastici. In base alle informazioni a disposizione, la Warner Bros. avrebbe deciso di aspettare il via libera definitivo alla fusione con Discovery prima di adottare misure irreversibili sul dossier. Una brutta tegola per l’interprete statunitense…

Alberto Angela compie 60 anni/ A Parigi prima di Ulisse “Nella città dove sono nato…”

Ezra Miller, carriera a rischio dopo arresto

Protagonista di pellicole di successo come Noi siamo infinito, E ora parliamo di Kevin e Justice League, Ezra Miller non sarà presente nella promozione di Animali Fantastici – I segreti di Silente ma la sua esclusione dal mondo del cinema potrebbe protrarsi per diverso tempo. Secondo Rolling Stone, l’attore avrebbe dato segni di squilibrio in pubblico in più occasioni nel corso degli ultimi anni, tra atteggiamenti aggressivi nei confronti di sconosciuti e vere e proprie liti furibonde. Sono attese conferme da parte delle major americane, ma la situazione è piuttosto delicata.

Isola dei Famosi 2022: eliminati e pagelle 6a puntata/ Floriana e Clemente nel mirino

Ricordiamo che Ezra Miller non è nuovo a episodi di cronaca. Nel giugno del 2011, durante le riprese del film Noi siamo infinito, l’attore è stato trovato in possesso di 20 grammi di marijuana. Ma non solo: il 29enne è stato citato due volte per condotta disordinata. Nell’aprile del 2020, infine, è diventato virale sul web un video che ritraeva Ezra Miller intento a strozzare una donna in un bar in Islanda. Un episodio senza conseguenze legali, ma che ha destato parecchio scalpore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA