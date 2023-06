Fabio Alisei all’Isola dei Famosi per Marco Mazzoli/ Morte di Berlusconi ferma tutto: ecco cosa sta accadendo

Fabio Alisei all’Isola dei Famosi 2023 per una sorpresa a Marco Mazzoli

Marco Mazzoli, durante la puntata inizialmente prevista per lunedì 12 giugno, avrebbe dovuto ricevere la visita dell’amico Fabio Alisei, partito dall’Italia per l’Honduras proprio per fare una sorpresa allo speaker radiofonico. La morte di Silvio Berlusconi e la decisione di cambiare la programmazione di Mediaset sospendendo temporaneamente le trasmissione, ha fatto saltare la semifinale dell’Isola che andrà in onda venerdì 16 giugno. Fabio Alisei è così rimasto bloccato in Honduras in attesa di sapere se rientrare in Italia o meno.

A svelare cosa sta accadendo in Honduras, tuttavia, è stato proprio Alisei che, attraverso una serie di stories pubblicate su Instagram, ha svelato che, d’accordo con la produzione, resterà in Honduras fino a sabato per fare la sorpresa a Marco nel corso della puntata di venerdì 16 giugno.

Le parole di Fabio Alisei sull’Isola dei Famosi 2023

“La produzione mi ha detto che la puntata si farà venerdì, io ho dovuto organizzarmi. Il mio biglietto di rientro in Italia è stato spostato a sabato 17 giugno nella speranza che venerdì si riesca a fare la puntata in diretta e poi la finale lunedì”, le parole di Fabio Alisei.

“Questo è il mio sesto giorno in Honduras e fa caldissimo. Direi che si avvia ad essere una giornata molto simile alle cinque precedenti. Stamani ho incontrato Alvin a colazione, mi ha detto che è andato sull’isola a comunicare ai naufraghi che è morto Silvio Berlusconi. Oggi lui ha da fare e non riusciremo a stare insieme”, ha aggiunto ancora per poi concludere così – “Questo è stato il primo bucato in Honduras perché mi ero portato le cose contate per stare qui cinque giorni e invece ce ne dovrò stare dieci e quindi serve. Non ci sono altre grandi novità”.

