Fabio Aruta, chi è il fratello di Sossio? / La lite 5 anni fa: “È finita a botte”

Si chiama Fabio ha, circa 35 anni ed è il fratello di Sossio Aruta. È un atleta di body building, è sposato e ha due figli, ma da ben 5 anni il loro rapporto è inesistente. “A sedici anni, sono andato via di casa. E quando sono andato via è nato il mio ultimo fratello con cui non parlo da cinque anni. Abbiamo litigato – ha spiegato il concorrente del Grande Fratello vip 2020 – perché in un momento di difficoltà economico e di vita non mi ha capito e anziché capirmi ha calpestato la mia dignità”. Sossio ha infatti spiegato che in passato, quando suo fratello aveva solo 15 anni, ha cercato di aiutarlo in tutti modi, portandolo con sé e aiutandolo a trovare delle squadre che lo accogliessero nella loro rosa. “Mi ha rinfacciato tante cose”, ha spiegato Sossio, che ha ammesso di non aver ricevuto lo stesso aiuto da parte sua in un momento molto doloroso.

Sossio: “Non avevo soldi, gli ho chiesto di…”

“La moglie ha un negozio di abbigliamento”, ha spiegato Sossio Aruta svelando i motivi che hanno condotto alla lite con suo fratello Fabio. “Quando mi sono separato […] sono stato male. Il peggiore periodo della mia vita, dimagrito 10 chili, senza soldi. Sono ritornato nella mia città dopo 30 anni, non conoscevo nessuno, tradito, accusato di aver abbandonato i miei figli, ne avevo di tutti i colori”. A questo punto, Sossio avrebbe chiesto a suo fratello una mano a rifarsi il guardaroba, dal momento che il suo modo di vestire era troppo eccentrico rispetto ai canoni del suo paese: “avevo un abbigliamento con cui mi deridevano tutti “, ha spiegato. “Vestivo estroso perché venivo da un posto… Volevo rifarmi l’abbigliamento dalla moglie, che ha questo negozio, gli ho chiesto ‘poso andare a comprare? Però non ho i soldi’”. Sossio Aruta infatti aveva pochissimi risparmi, che preferita tutelare in attesa di trovare un altro lavoro; ma era disposto a pagare “un po’ alla volta”. Avrebbe così ottenuto il permesso di prendere dei vestiti: un gesto che in seguito avrebbe compromesso competente il loro rapporto.

Sossio: “Mio fratello Fabio Aruta? Mi ha fatto sentire una mer*a”

“Pure quello mi ha rinfacciato”. Secondo quanto ha rivelato Sossio, il rapporto con suo fratello Fabio Aruta si sarebbe concluso quando questi gli avrebbe rinfacciato di aver cercato il suo aiuto. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, però, sarebbe arrivata poco dopo, quando Sossio, per cercare di rimettersi in sesto, ha cominciato a vendere mozzarelle nella sua cerchia di amici. Con la speranza di poter allargare gli affari, avrebbe chiesto a suo fratello Fabio di far assaggiare qualche mozzarella ai suoi colleghi, ma da lui avrebbe ricevuto una sonora porta in faccia. “Mi sentivo un pezzente, un poveraccio – ha detto Sossio – lui mi ha fatto sentire ancora di più una mer*a perché un fratello che ti rinfaccia queste cose… Ci sono rimasto male […] Alla fine siamo finiti quasi a botte […]. A volte – ha ricordato il calciatore – è capitato come quest’anni di passare il capodanno da mia madre, ma non ci parliamo, non ci diamo neanche gli auguri, lui prende in braccio mia figlia, io scherzo con i suoi figli, ma non non ci diamo neanche gli auguri”. Qui il filmato.



