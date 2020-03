Sossio Aruta/ L’ex calciatore parla troppo sul Coronavirus e ora rischia (Grande Fratello Vip)

Sossio Aruta ha infranto le regole del Grande Fratello Vip 4 poche ore dopo essere entrato nella casa più spiata d’Italia. L’ex Cavaliere di Uomini e Donne infatti ha contravvenuto ad uno dei vincoli previsti dal reality, ovvero non fare menzione alcuna con gli altri concorrenti di tutto ciò che succede all’esterno del gioco. In seguito alla visita di Alfonso Signorini, Sossio però ha deciso di rivelare ai concorrenti che cosa sta accadendo in seguio allo scoppio del Coronavirus: “A Milano girano con le mascherine. Lombardia, Veneto, Umbria ed Emilia Romagna”, ha detto, “al sud no, a Napoli è tutto tranquillo”. Per non farsi mancare nulla, poco dopo ha persino rivelato a Fabio Testi alcuni risultati sportivi, parlando del fatto che il Benevento potrebbe andare con facilità in serie A. Gli spettatori hanno subito commentato i due eventi sui social, ma la produzione non deciderà quasi di certo di procedere nei suoi confronti. Per ora infatti si è limitata a riprendere in privato Aruta, richiamandolo in confessionale per dargli uno stop.

Sossio Aruta, Grande Fratello Vip: polemiche sempre vive

La polemica non manca quando si parla di Sossio Aruta, soprattutto in seguito al suo ingresso al Grande Fratello Vip 4. In questi anni ha fatto molto discutere la sua travagliata storia d’amore con Ursula Bennardo, con cui ha partecipato a Temptation Island Vip e che ha conosciuto all’epoca di Uomini e Donne. I due sono diventati genitori da pochissimo e sembrava proprio che Sossio avesse messo la testa a posto. Per il pubblico italiano infatti è sempre stato un playboy senza speranze di recupero, ma sembrava che grazie all’amore di Ursula e al recente lieto evento, avesse cambiato questa sua tendenza. Sempre pronti a notare ogni dettaglio, i telespettatori non hanno così gradito il bacio che Sossio ha dato a Valeria Marini, anche se i due erano divisi da uno specchio. Ursula ha già detto la sua in merito sui social, rispondendo alla richiesta dei fan di commentare quanto accaduto. “La adoro”, ha detto l’ex Dama. In queste ore, la Bennardo ha condiviso invece un suo scatto con la piccola Bianca, a quanto pare colpita da un breve malore. “Per fortuna amore è stato solo un momento”, scrive su Instagram, “la tua medicina più grande è il mio amore e quello di papà che ci pensa, come promesso, ogni istante. Tutto arriva e tutto passa, ma noi siamo fortissime. Come gemelle nei nostri super pigiami coordinati”.

L’amore è la giusta medicina





