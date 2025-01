Fabio Caressa si racconta con la moglie Benedetta Parodi nella nuova puntata di “Verissimo – Le Storie“, il meglio delle interviste realizzate da Silvia Toffanin nel 2004. La coppia, sposata da 25 anni, è una delle più longeve del mondo dello spettacolo e insieme hanno recentemente pubblicato anche un libro dal titolo “Calcio e pepe”. Si tratta di un libro scritto a quattro mani che la coppia ha realizzato proprio in occasione del loro 25imo anniversario di matrimonio.

Matilde Eleonora e Diego, figli Benedetta Parodi e Fabio Caressa/ I genitori: "ci supportiamo sempre"

Intervistati da Vanity Fair hanno svelato i motivi che li hanno spinti a questa decisione. “Pensavamo che alla gente non interessasse, ma poi l’anniversario ci ha portato a scrivere questo libro per lanciare un messaggio di gioia, di allegria e di positività” – ha detto Benedetta Parodi. Eppure quando si sono conosciuti nessun dei due aveva lontanamente immagino che potesse nascere un grande amore, anche se ad avere il primo sentore è stato proprio Fabio Caressa: “ad un certo punto le ho detto che era la donna della mia vita”.

Genitori di Fabio Caressa/ Mamma e papà: "con Benedetta Parodi formano una coppia meravigliosa"

Fabio Caressa e la moglie Benedetta Parodi sono i nuovi Sandra e Raimondo Vianello?

Non è da tutti resistere così tanto come coppia. Lo sanno bene Fabio Caressa e la moglie Benedetta Parodi che si sono sposati nel 1999 e da allora mai una crisi. Certo, non sono mancati i classici momenti up & down, ma la coppia ha sempre saputo gestirli e superarli grazie alla forte del loro amore. I due si sentono un pò come gli indimenticabili Sandra e Raimondo Vianello che hanno fatto della loro relazione un esempio di amore a lungo termine, ma con grandissima onesta.

Proprio Fabio Caressa ricordando Sandra e Raimondo Vianello ha detto: “di loro condividiamo il bisogno di dare più peso a una battuta che a una litigata. Sono state due icone assolute da tutti i punti di vista”. In diverse occasioni, infatti, i Caressa sono stati paragonati proprio a loro, ma il giornalista sportivo ha ammesso: “provo sempre una grande tenerezza”.

Matilde, Eleonora e Diego: figli Benedetta Parodi e Fabio Caressa/ La coppia: "Ecco che genitori siamo..."