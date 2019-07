Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan/ Foto, tatuaggio di coppia: “non è amore se..”

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan fanno su serio. Chi pensava ad una semplice passione, nata sull’isola di Supervivientes, il reality spagnolo a cui hanno partecipato entrambi e che ha visto nascere il loro amore, si sta ricredendo. Nonostante abbiano trascorso diverse settimane lontani a causa delle condizioni di salute di Violeta che l’hanno costretta a ritirarsi dal reality lasciando solo Fabio che, invece, pur non avendo vinto, è arrivato fino in fondo, l’ex tronista di Uomini e Donne e la bellissima Mangrinan sono diventati praticamente inseparabili. Dopo aver condiviso le prime foto di coppia, infatti, Fabio e Violeta hanno deciso di fare insieme un passo importante e, soprattutto, indelebile. I due hanno, infatti, fatto un tatuaggio di coppia condividendo la foto sui social per dimostrare che il sentimento che li unisce è vero e sincero.

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan innamorati: il tatuaggio di coppia

Fabio Colloricchio non nasconde il sentimento che prova per Violeta Mangrinan a punto da aver deciso di condividere con lei un tatuaggio che lo accompagnerà indipendentemente da come andrà la storia. Un tatuaggio di coppia che, entrambi, hanno fatto sul polso e che rappresenta il simbolo di un amore che, sebbene sia ancora giovane, sembra destinato a crescere. Tra Fabio e Violeta, infatti, tutto procede a gonfie vele. Dopo la deusione per la fine della relazione con Nicole Mazzocato, Colloricchio sembra aver ritrovato fiducia nell’amore. Violeta, dunque, sarà la donna giusta? “Se non fa male, non è amore”, scrive l’ex tronista argentino a cui Violeta ha risposto – “ti amo”.





