Fabio Falsetti, il mistico/ La prova coraggio di Ciao Darwin 7 entrata nella storia

FABIO FALSETTI “IL MISTICO”, UNO DEI CONCORRENTI DI CIAO DARWIN CHE HA LASCIATO IL SEGNO

Fabio Filisetti è diventato subito Il Mistico nel momento stesso in cui è emerso come concorrente di uno dei programmi Mediaset di maggior successo. Parliamo di Ciao Darwin 7 – La resurrezione, le cui repliche verranno trasmesse su Canale 5 a partire da questa sera. “Mi stanno lanciando dal Paradiso”, sottolinea durante la Prova Coraggio, uno degli episodi che rimarranno nella storia dello show. Dalle mani giunte per scongiurare il pericolo, il capello lungo che lo premia subito come concorrente spirituale della settima edizione. Tanto che il conduttore Paolo Bonolis decide di ribattezzarlo subito come “Signor Gesù”. Nonostante l’elenco dei possibili problemi che potrebbero verificarsi durante la sfida, ovvero il lancio mediante catapulta umana verso fiamme alte, il Mistico non perdere il suo sorriso e soprattutto la calma.

IL MISTICO, LA PROVA CORAGGIO PASSATA ALLA STORIA

Ciò è reso evidente dalle sue parole scandite con lentezza. Fino a lanciarsi in un “che fig@ta” come risposta all’elenco delle conseguenze disastrose, come il peso corporeo quadruplicato, la compressione degli organi interni e molto altro ancora. “Sono andato oltre il corpo, non servono queste spiegazioni”, risponde al padrone di casa con estrema tranquillità. Una prova coraggio conclusa tra l’altro con successo, nonostante il metro in più rispetto ai due iniziali che Bonolis deciderà di aggiungere poco prima del lancio. Nel 2016 è diventato una stella ma Il Mistico della squadra dei Diversi di Ciao Darwin 7 sembra caduto nell’ombra nei mesi successivi. Fabio Filisetti è diventata un’icona della prima puntata della settima edizione, per poi svanire nel buio e rispolverato solo in occasione delle repliche scelte da Mediaset per la stagione estiva.

FABIO FALSETTI, POCA ATTIVITÀ SOCIAL

Purtroppo anche la crescita social non è stata degna di nota, visto che non è riuscito a superare i 550 followers su Instagram. Il profilo però riporta ancora il nome di Mistico Reale ottenuto grazie alla trasmissione, mentre il suo ultimo post risale al settembre del 2017. In quell’occasione lo vediamo tra l’altro in una libreria con i capelli leggermente più corti rispetto al suo debutto televisivo e alle spalle di un gruppo di monaci tibetani. Sembra che la sua presenza social sia più attiva su Facebook, dove gli ammiratori superano i 12 mila. “Tanto pure se casco e moro domenica torno”, dice con un meme che richiama la sua esperienza nel programma in occasione della scorsa Pasqua. Nonostante la nascita dei filisettiani, i suoi fan personali, il Mistico ha fatte ben poche apparizioni mondane.



