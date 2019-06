Ciao Darwin 7, Normali vs Diversi/ Madre Natura e capitani Orietta Berti e Rebecca Di Pasquale (Replica)

TORNA IN REPLICA CIAO DARWIN 7: NORMALI VS DIVERSI

Un sabato sera all’insegna del divertimento è quello che va in onda oggi, 15 giugno, in prime time su canale 5. Dopo il grande successo ottenuto dall’ottava stagione, torna in onda Ciao Darwin con le repliche della settima stagione, trasmessa per la prima volta dal 18 marzo al 6 maggio 2016 per 8 puntate col titolo di Ciao Darwin 7 – La resurrezione. Al timone della storica trasmissione che, restando fedele a se stessa continua a divertire e ad appassionare il pubblico, ci sarà come sempre Paolo Bonolis che ieri ha compiuto gli anni ricevendo la speciale dedica della moglie e che avrà al proprio fianco il suo storico e inseparabile compagno di viaggio ovvero Luca Laurenti con cui darà vita anche a simpatici siparietti.

I CAPITANI DELLA PRIMA PUNTATA CIAO DARWIN 7

La prima sfida di Ciao Darwin 7 – La resurrezione è dedicata a quella dei Normali contro Diversi. Capitano della squadra dei Normali sarà la cantante Orietta Berti mentre a capitanare le squadre dei Diversi sarà l’ex concorrente del Grande Fratello, Rebecca Di Pasquale. Le sfide saranno quelle storiche di Ciao Darwin come la Macchina del tempo in cui i concorrenti saranno condotti in un’epoca del passato, la Prova Coraggio, la sfilata e la sfida finale dei Cilindroni che determinerà la squadra vincitrice. Tra una prova e l’altra, non mancheranno le frecciatine di Bonolis e Laurenti.

CIAO DARWIN 7, MADRE NATURA È JENNY WATWOOD!

Come in tutte le edizioni di Ciao Darwin, anche nella settima, la detentrice del destino dei concorrenti è Madre Natura. Quella di questa sera si chiama Jenny Watwood ed è una bellissima modella americana, mora e con un fisico mozzafiato. Jenny è stata una delle Madri Natura più amate dal pubbico della trasmissione di canale 5 e, questa sera, tornerà a far sognare i telespettatori mettendo in mostra la sua bellezza statuaria. Tutto pronto, dunque, per il ritorno di Ciao Darwin che continua ad essere una delle trasmissioni di punta di Mediaset.



