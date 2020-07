Fabio Filisetti, Il Mistico di Ciao Darwin/ L’addio ai social network…

Fabio Filisetti si è meritato il soprannome de Il Mistico nel corso di Ciao Darwin 7. Il celebre concorrente ha partecipato al programma di Paolo Bonolis e si è fatto conoscere per la sua spiritualità. L’aspetto fisico di sicuro lo ha avvantaggiato nell’ottenere il nomignolo: capelli lunghi, barbara e baffi e quella forte somiglianza con Gesù. Con il numero 5 e vestito con un saio, Fabio si è definito Mistico fin dal Dibattito. “Secondo me Dio è la cosa più diversa che ci sia, come lo è stato Buddha, come lo è stato Krishna. E la loro diversità ha salvato il pianeta”, ha detto conquistando una serie di fischi da parte della squadra rivale. Impavido e coraggioso, ha accettato poi la sfida della Prova Coraggio. “Prima posso dire una cosa nel caso non tornassi?”, ha detto rivolgendosi al padrone di casa, “Volevo dire semplicemente che la meditazione è l’unica chiave per un’autentica felicità”.

Il momento più esilarante però lo ha regalato prima di essere lanciato “Nel Paradiso”. Con l’imbracatura di sicurezza e l’elmetto dotato di fotocamera, Filisetti non si è lasciato intimorire dalla prova e dalla descrizione fatta da Bonolis. “Sarà un’esperienza mistica”, ha sottolineato prima di raggiungere i 30 metri di tensione e un’accelerazione di 4g. “Sono andato oltre il corpo, non mi servono tutte queste spiegazioni”, ha dichiarato, mentre Bonolis ha deciso di aggiungere 2 metri in più del previsto per regalargli un’esperienza ancora più mistica. “Facciamo 3 metri, anzichè due“, ha ribattuto Il Mistico, per poi essere lanciato nel vuoto. Dopo qualche istante di silenzio, il concorrente ha pronunciato una delle frasi che rimarranno nella storia dello show: “Vi amerò per sempre“.

Fabio Filisetti, Il Mistico: l’addio ai social network

Fabio Filisetti ha ormai abbandonato il mondo dei social da diverso tempo, ma per tutti rimarrà per sempre Il Mistico di Ciao Darwin 7. Oggi, sabato 11 luglio 2020, Canale 5 trasmetterà la replica dell’ultima puntata dell’edizione. Assisteremo quindi alla consegna del premio ai Ciao Darwin Awards da parte dell’ex concorrente. Per fortuna i più curiosi possono ancora rivedere uno scatto del momento grazie al profilo ufficiale del Mistico, che nel settembre di tre anni fa ha condiviso proprio quel magico istante con tutti i suoi followers.

Purtroppo da anni non si hanno più sue notizie e possiamo immaginarlo disperso in qualche angolo del mondo, pronto a dispensare le sue idee spirituali a tutti i cittadini del mondo. Il Mistico del resto ha sempre messo in risalto il suo amore per la meditazione, ma anche per tutte le altre forme di religione. In passato ha pubblicato foto in cui lo si vede con dei monaci tibetani, altre in cui ha sottolineato la presenza di Dio. “Il motivo per cui ho voluto partecipare a Ciao Darwin è di ‘Disturbare e choccare’, le persone“, ha detto tempo fa a DailyNews24, “perchè solo disturbandole posso farle iniziare a pensare. Hanno smesso di pensare da millenni, voglio urtarle fortemente, voglio dargli una chance per cambiare”.

