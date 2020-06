Fabio Fognini e Flavia Pennetta/ Nome del primo figlio è un omaggio a Federico Luzzi

Pubblicità

Fabio Fognini e Flavia Pennetta sono sposati da ormai quattro anni: festeggeranno un altro anniversario di matrimonio giovedì 11 giugno. La coppia, che sarà ospite a Non mollare mai – Storie tricolori, ha avuto due figli: Federico è nato nel maggio 2017 mentre Farah è stata data alla luce il 23 dicembre dello scorso anno. Il nome del primo figlio è un omaggio a Federico Luzzi, amico della coppia: anche lui era un tennista, scomparso nel 2008 a causa di una leucemia fulminante. A proposito di Flavia e Fabio: la loro vita ruota ovviamente intorno a questo sport, che hanno praticato insieme (nel senso che entrambi erano professionisti) per tanti anni prima del ritiro della Pennetta, che come nelle favole più belle ha vinto il grande titolo della carriera – nel suo caso gli Us Open – e con il trofeo in mano ha annunciato al mondo di voler smettere. Recentemente Fognini ha detto di volerla convincere a tornare in campo: impresa questa che sarà abbastanza complicata visti i due figli, ma tentar non nuoce. A dire il vero, i due il campo lo hanno condiviso alla Hopman Cup 2015: otto match e solo sconfitte prima di battere, in doppio, i canadesi Eugenie Bouchard e Vasek Pospisil ma in maniera inutile, visto che l’eliminazione era già stata sancita.

Fabio Fognini e Flavia Pennetta dunque sono una coppia di tennisti professionisti: nel corso della quarantena da Coronavirus li abbiamo visti scambiarsi qualche pallina nel giardino di casa, utilizzando uno stendino come rete a dividere idealmente il campo. La loro vita matrimoniale scorre serena: non sono certamente i primi a condividere uno sport e in particolare il tennis, pensiamo all’altro italiano Matteo Berrettini che ha trascorso il lockdown a Boca Raton con la fidanzata croata (ma di passaporto australiano) Ajla Tomljanovic. Forse la coppia più famosa nel mondo del tennis è stata quella formata dai due statunitensi Jimmy Connors e Chris Evert: entrambi fenomeni e numeri 1 delle classifiche, si sono conosciuti e fidanzati giovanissimi e avevano in programma di sposarsi, salvo poi rimandare le nozze e mettere fine alla loro relazione per concentrarsi sulle carriere. Della Evert si dice anche che aspettasse un figlio da Jimbo ma lo abbia abortito, anche se la voce non è mai stata confermata; curiosamente nel 1979 sposò l’inglese John Lloyd e anche lui era un giocatore di tennis, otto anni più tardi la coppia si separò. L’amore tra Fabio e Flavia sembra essere davvero solido, auguriamo loro tutto il meglio.



