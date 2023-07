Fabio Fulco ha sposato Veronica Papa, la figlia porta le fedi/ “Il suo sorriso, i suoi passetti…”

Fabio Fulco e Veronica Papa si sono sposati: la figlia di 2 anni porta le fedi

Fabio Fulco ha sposato la compagna Veronica Papa lo scorso 4 luglio, con una cerimonia piuttosto tradizionale celebrata in una basilica della Costiera Amalfitana : “Ho accontentato la famiglia di mia moglie, soprattutto suo padre quando mi ha detto: ‘Lei è la nostra unica figlia, rispettiamo le tradizioni” racconta l’attore al settimanale Chi, che ha pubblicato le foto delle nozze in esclusiva.

La figlia dell’attore, la piccola Agnes, ha portato le fedi in chiesa: “Temevamo che non venisse da noi, ha solo due anni. E invece è stata magia. Il suo sorriso, i suoi passetti e le fedi sono arrivati insieme con le nostre lacrime” ha affermato emozionato Fulco che da ben cinque anni, vive una storia d’amore da favola con la bella Veronica.

L’attore ha raccontato, ai microfoni del settimanale Chi, la gioia nell’avere accanto sua madre Flora nel giorno delle nozze: “Averla accanto è stato un regalo del Signore. Io sono credente, lei non sta benissimo: siamo andati piano piano verso l’altare e io la sorreggevo. Mio padre Pasquale manca da 19 anni, ma io l’ho sentito durante le nozze, lui era tra gli invitati, so che ha visto tutto. Quando Frate Luigi, il mio padre spirituale, ha pronunciato l’omelia, io so che mio padre era lì ad ascoltare“.

Non andrà in luna di miele Fabio Fulco, al momento impegnato sul set di Don Matteo ma assicura: “Non vediamo l’ora di dare a nostra figlia un fratellino o una sorellina. Anzi, ci dobbiamo muovere. Non andremo in viaggio di nozze perché sto lavorando, ma per concepire un figlio non serve. Non pensavo nemmeno di meritarmi tutto questo amore – conclude – Lo dico a bassa voce, sono felice. Grazie, vita“.











