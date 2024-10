Veronica Papa è la moglie di Fabio Fulco e mamma della figlia Agnes: com’è iniziata la loro storia

Fabio Fulco è un marito innamorato della moglie Veronica Papa e un papà presissimo da sua figlia Agnes. La storia d’amore con Veronica Papa ha avuto inizio nel 2019 dopo una forte delusione amorosa. Fulco aveva da poco chiuso la relazione, e non nel migliore dei modi, con Cristina Chiabotto, che al tempo credeva sarebbe diventata sua moglie. Così non è stato, ma sulla sua strada, qualche tempo dopo, è arrivata Veronica, con la quale è stato un colpo di fulmine.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi qualche tempo fa, Fabio Fulco ha così descritto sua moglie: “Studia, lavora, ha una vita normale, è una ragazza d’altri tempi, di una timidezza e di una semplicità disarmanti. Mi ha capito subito, ha capito ciò di cui ho bisogno.” È grazie alla sua vicinanza che l’attore è riuscito ad aprire nuovamente il suo cuore, buttandosi a capofitto in un nuovo amore dopo la delusione avuta dalla storia precedente. Veronica e Fabio hanno così creato una relazione solida, che ha avuto la forza di diventare, poi, una famiglia.

Veronica Papa e Fabio Fulco presto genitori bis?

Il 14 luglio dello scorso anno, Fabio Fulco e Veronica Papa sono diventati marito e moglie ma, ancor prima, sono diventati genitori di una bambina, Agnes. Nei loro progetti c’è però quello di allargare la famiglia, dando un fratellino o una sorellina alla bambina. Un desiderio che Fabio Fulco ha chiaramente espresso in un’intervista al settimanale Chi: “Dopo le nozze si allarga la famiglia. – ha inizialmente annunciato – Non vediamo l’ora di dare a nostra figlia un fratellino o una sorellina. Ci dobbiamo muovere. Non andremo in viaggio di nozze perché sto lavorando, ma per concepire un figlio non serve…”. Il lieto annuncio, al momento, non è ancora arrivato, ma potrebbe mancare davvero poco al che il desiderio della coppia diventi realtà.