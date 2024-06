Fabio Leoni, marito Rosanna Banfi e figlie/ “Ho lo stesso uomo da ben 30 anni, non è una rarità!”

Rosanna Banfi è sposata con lo sceneggiatore Fabio Leoni da cui ha avuto due splendidi figli: Pietro e Virginia. Una bella famiglia per la figlia di Lino Banfi che è legata al marito da più di 30 anni. Un matrimonio felice e duraturo di quelli che oggigiorno è quasi difficile da trovare, visto che si vive di storie fugaci e passeggere. Non è il loro caso, visto che Fabio e Rosanna si amano come se fosse il primo giorno come ha confermato l’attrice dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “ho lo stesso marito da ben 30 anni, non è una rarità!” La ex concorrente di Ballando con le Stelle parlando della sua esperienza nel dance show di successo di Rai1 ha aggiunto: “è stato molto contento della mia partecipazione e ha fatto il tifo per me”.

Lino Banfi, papà Rosanna/ "Mia figlia è molto intelligente e sa accettare i consigli che le diamo"

Rosanna Banfi ha dimostrato un grandissimo talento sulla pista di Ballando, ma parlando del marito Fabio Leoni ha confessato: “lui non ama ballare, in tanti anni sarà successo solo qualche volta, e l’ultima è stata al matrimonio di nostra figlia”.

Rosanna Banfi e l’amore della sua famiglia: dal marito Fabio Leoni ai figli

La famiglia è sempre stata fondamentale nella vita di Rosanna Banfi che ha potuto contare sul supporto incondizionato del marito Fabio Leoni e dei figli Pietro e Virginia quando si è ammalata di cancro. Una scoperta terribile, un fulmine a ciel sereno nella vita della popolare attrice che si è ritrovata con un tumore al seno e una serie di operazioni e cure da seguire. “Di quel periodo non dimenticherò mai neanche la vicinanza di tutta la mia famiglia: sono stata fortunata perché non è così scontato, in tanti fuggono dalla malattia di chi chi gli è vicino, ci sono donne che vengono lasciate dai partner” – ha detto la Banfi dalle pagine dell’AGI.

Rosanna Banfi come sta? La malattia/ "Non volevo farmi vedere in quelle condizioni, ma poi..."

Oggi Rosanna sta bene: ha sconfitto il cancro e con la sua famiglia si occupa anche di un ristorante di famiglia: “dirigo il ristorante con il menù ispirato ai film di mio padre, con mio marito e mio fratello. Mia figlia Virginia 26 anni, aiuta in cucina il suo fidanzato Gianluca, lo chef del locale. L’altro mio figlio Pietro, che ha 20 anni, è l’unico che non partecipa, studia Fisica in Olanda, comunque nessuno dei due ha mai pensato di lanciarsi nel mondo dello spettacolo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA