Fabio Nova, chi è il cavaliere di Uomini e Donne/ Fotografo di moda che fa impazzire…

Chi è Fabio Nova, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Il parterre del trono over di Uomini e Donne ha accolto Fabio Nova che ha deciso di mettersi in gioco partecipando al programma dell’amore. L’inizio dell’avventura di Fabio a Uomini e Donne non è stato assolutamente tranquillo. Subito dopo la presentazione, infatti, Fabio ha discusso animatamente con Tina Cipollari che non ha gradito alcune dichiarazioni del cavaliere con cui ha litigato nuovamente nel corso della puntata di Uomini e Donne del 17 maggio, ma chi è Fabio Nova che sta letteralmente facendo impazzire Tina?

Fabio è di Milano ed è un fotografo di moda. Il cavaliere ha raccontato di aver dedicato più di trent’anni alla fotografia immortalando tanti personaggi famosi e non solo e di aver deciso, ultimamente, di mettere da parte il lavoro e pensare al proprio stile di vita. “Attualmente vivo tra l’Italia e il Brasile”, ha spiegato Fabio a Uomini e Donne.

Fabio Nova e il rapporto con le donne

Nel corso della presentazione a Uomini e Donne, Fabio Nova ha raccontato di aver conosciuto donne bellissime, ma di aver ricevuto una delusione da una donna meno bella. “Se devo essere sincero, sono un po’ viziato dalla deformazione professionale, perché per 35 anni ho giudicato le donne. Ho passato la vita a giudicare chi ha la cellulite, chi le smagliature. Sono un uomo abbastanza esigente. Sono stato con donne bellissime e brutte, sono stato lasciato da donne brutte come ho lasciato io donne bellissime. La prima cosa che guardo in una donna è la classe”, ha detto Fabio parlando delle caratteristiche che dovrebbe avere una donna.

Tra tutte le dame del parterre ha riconosciuto in Sara bellezza ed eleganza. Finora, tuttavia, non ha lasciato il numero di telefono a nessuna dama. Proverà a conoscere proprio Sara?











