Fabio Nova: “Ho fotografato Marina Graziani”/ Tina a Uomini e Donne: “Chi è?”

Dopo lo scontro avvenuto nel corso della puntata di venerdì 13 maggio, la settimana di Uomini e Donne si apre con un nuovo scontro tra Fabio Nova e Tina Cipollari. Il fotografo boccia il piede di Tina, ma riconosce la caviglia sottile. Il fotografo, inoltre, spiega che per essere più armoniosa, Tina dovrebbe gonfiare leggermente il seno. Di fronte alle nuove affermazione di Fabio che poi riconosce di aver esagerato nelle dichiarazioni precedenti, la bionda opinionista sbotta. “Prima dicono le cose e poi chiedono scusa. Sarebbe meglio se tu non avessi detto nulla”, dice una Tina furiosa.

“Io ora devo indagare su chi ha fotografato”, aggiunge ancora Tina. Fabio svela di aver fotografato “Alba Parietti, Zucchero Fonrnaciari e Marina Graziani”. Dopo aver ascoltato il nome di quest’ultima, ex velina di Striscia la notizia, Tina di lascia andare ad un’affermazione – “E chi è?”. Maria De Filippi, poi, cambia argomento chiedendo a Fabio un parere su Gemma.

Fabio Nova boccia Gemma Galgani

Fabio Nova, poi, svela di aver fotografato anche Naomi Campbell, ma Tina non crede alle sue parole e, durante un momento ballerino, la Cipollari lascia lo studio con Gianni Sperti per verificare le sue parole, “Non ci sono foto dei personaggi che ha visto. Non ti conosce nessuno”, sostiene Tina mentre Gianni riconosce che le foto sono belle, ma di non aver visto personaggi famosi. “Alba Parietti e Marina Graziani ci sono”, replica Fabio che poi spiega di aver fatto anche mostre fotografiche importanti. ”

“Scusa Fabio, Gemma potrebbe fare la modella?”, chiede Maria De Filippi. Il fotografo dice no e spiega che “è magra, ma è piccolina“, dice i fotografo facendo riferimento all’altezza.

