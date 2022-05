Fabio Nova, lite con Tina Cipollari a Uomini e Donne/ “Quando il botulino…”

Fabio Nova e Tina Cipollari, nuova lite a Uomini e Donne

Dopo essere stato messo in discussione come fotografo nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, Fabio Nova, dopo la segnalazione su Gianluca Scuotto, mostra a Tina Cipollari, con l’aiuto di Maria De Filippi, alcune delle foto realizzate nel corso della sua lunga carriera. Di fronte alla foto di Naomi Campbell, Tina commenta: “Questa è una foto che avrei potuto realizzare anch’io. Non è un posato”. Le parole di Tina scatenano la reazione di Fabio che chiede alla bionda opinionista di non offenderlo più come professionista. “Io sono qui per un altro motivo, non per dimostrare a te la mia carriera”, dice Fabio. “E’ una carriera come la tua. Tu ti fai pubblicità facendo parare la gente chiedendoti se ti sei fatta il botulino o i canotti e io con le foto”, aggiunge ancora il cavaliere,

“Gli psichiatri dicono che chi ha troppa memoria e continua a guardare indietro e non è capace di guardare avanti e di cambiare è un depresso perchè non sa dimenticare”, dice ancora Fabio. “Io non ho di questi problemi e non vivo nel passato”, commenta Tina. “Magari ti capiterà quando il botulino si sgonfierà e ti verrà la faccia da bulldog”, dice ancora Fabio scatenando la reazione di Tina.

“Queste confidenze con me non te le devi prendere perchè io non sto parlando del tuo fisico di mer*a“, sbotta Tina Cipollari. “Hai fatto molto peggio”, ribatte ancora il cavaliere che ammette di non gradire i commenti della Cipollari. Fabio, poi, racconta che in albergo ha incontrato tre donne che partecipavano ad un concorso che, vedendolo, hanno detto: “Mi guardano e dicono non c’è niente fuori, guarda cosa abbiamo qui. Se l’avessi detto io avrei ricevuto un ceffone”, racconta Fabio.

“L’hanno detto solo perchè avevano bevuto un po’ perchè se erano sobrie non ti avrebbero neanche guardato. Sotto l’effetto dell’alcol vediamo tutto bello”, commenta Tina. “Erano peggio di te”, ribatte Fabio. “Cretino, fai affan…”, conclude la bionda opinionista che, poi, si scaglia anche contro Gianni Sperti che prova a farla ragionare prima di lasciare lo studio.

