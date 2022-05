Gianluca Scuotto, Uomini e Donne/ Maria De Filippi e la segnalazione: “Baciavi…”

Gianluca Scuotto, segnalazione sul cavaliere di Uomini e Donne

Gianluca Scuotto, cavaliere del trono over di Uomini e Donne che, nelle precedenti puntate è finito nel mirino delle donne del parterre raccontando le sue abitudini intime. Dopo la messa in onda di quella puntata, la redazione ha ricevuto la segnalazione di una ragazza che, dopo averlo visto in tv, ha ricordato di averlo visto a cena in un ristorante la sera del 24 aprile. Maria De Filippi, dopo aver raccontato tutto, lascia la parola alla ragazza che, al telefono, svela cosa ha visto quella sera.

“Lui era accanto ad una ragazza abbastanza giovane con cui si è scambiato dei baci non amichevoli. Io e la mia amica l’abbiamo anche commentato perchè non era un bacio bello da vedere”, racconta la ragazza al telefono. “Gianluca racconta di essere stato a cena con un cugino, la moglie e la figlia ma non ci sono stati baci”, replica Gianluca.

La segnalazione su Gianluca Scuotto scatena Maria De Filippi, Gianni Sperti e Tina Cipollari

Elena, la ragazza che ha visto Gianluca quella sera, ribadisce di averlo visto baciare una donna mora, più o meno sui quarant’anni, ma il cavaliere del trono over di Uomini e Donne conferma tutto ciò che ha raccontato la ragazza tranne il bacio. “Io non conosco Gianluca e non ho alcun motivo per dire cose false, ma non mi piace che prenda in giro le donne che escono con lui perchè potrebbe esserci anche mia madre”, ribatte la donna. “Conferma tutto, tranne il bacio”, sottolineano Gianni Sperti e Tina Cipollari che credono al racconto dettagliato della ragazza.

Gianluca, poi, spiega che non essendoci prove non può essere accusato di niente. “Anche dei tradimenti, spesso, non ci sono prove a meno che uno dei due coniugi non decida di assumere un’agenzia investigativa”, commenta Maria De Filippi. “Le persone si faranno un’idea. Alcune crederanno a te ed altre a lei. Se poi ci saranno altre ragazze che porteranno segnalazioni si tireranno le somme“, conclude la conduttrice.











