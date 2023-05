Fabio Ricci accusa Marco Mazzoli all’Isola dei Famosi/ “Violento, ho avuto offese e…”

Isola dei Famosi 2023, Fabio Ricci contro Marco Mazzoli

In Palapa si accende un durissimo scontro tra Fabio Ricci dei Jalisse e Marco Mazzoli. Negli ultimi giorni i due naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023 si sono più volte battibeccati, e in diretta sono nuovamente esplose le tensioni, con il cantante che attacca il conduttore radio: “Io sono venuto su quest’Isola per divertirmi e vivere un’esperienza fantastica. Non mi piacciono i pregiudizi e le offese, la mancanza di rispetto“.

In particolare, l’accusa al compagno di viaggio è quello di essere stato violento e di avere un atteggiamento aggressivo: “Con Marco ho avuto due discussioni: la prima molto violenta, lui è stato molto violento nei miei confronti, offensivo anche sulla mia professione. Ho avuto offese e parolacce e ho lasciato scivolare. La seconda discussione con la zattera: io volevo andare a pescare e lui ha detto ‘no’. Il giorno dopo la zattera stava ancora nell’acqua, per cui ho pensato: ‘Ce l’ha con me’. “Mi ha detto: ‘La zattera l’ho vinta io’. Io gli ho detto: ‘Tienitela’. Quindi la zattera crede che sia sua“.

Marco Mazzoli: “Ti è partita la brocca perché ti ho nominato“

Fabio Ricci sembra essersi fatto un’idea ben precisa di Marco Mazzoli all’Isola dei Famosi 2023: “Ho assistito a delle discussioni, ho capito che lui cerca di essere prepotente con le persone deboli“. Tuttavia il conduttore radio si difende con le unghie e con i denti, spiegando di non aver trovato il giusto feeling con il naufrago: “Io non ce l’avevo con Fabio. Sicuramente è la persona con cui ho legato di meno rispetto agli altri Hombres, perché lui si fissa sulle cose. Ha passato il primo mese sulla legna, e non c’era verso: tutti dovevano fare la legna perché lui voleva fare la legna. Poi è partito con i pesci, ossessionato dai pesci“.

A suo dire, ciò che ha scatenato ufficialmente le tensioni è la nomination ricevuta da Fabio: “Ti è partita la brocca perché ti ho nominato: io non ce l’avevo con te e non sapevo neanche di dover nominare un Hombres, e te l’ho spiegata questa cosa“. Altissima tensione in Palapa, con i due naufraghi che non trovano alcun punto d’incontro.











