Fabio Rovazzi è fidanzato?/ Amori, vita privata e la relazione con l’ex Karen Kokeshi

Fabio Rovazzi e la vita privata: il mistero sull’identità della fidanzata

Fabio Rovazzi è uno dei re dei tormentoni per eccellenza e, grazie a collaborazioni illustri, da Fedez a Gianni Morandi, si è fatto strada nel mondo della musica negli ultimi anni. Non solo youtuber e cantante, ma nella sua vita privata c’è spazio anche per l’amore, un sentimento spesso coltivato nel silenzio e nel massimo della discrezione. Abituato a conservare nella riservatezza la propria sfera sentimentale, non si è mai apertamente sbilanciato su come stia vivendo ora l’amore.

Sappiamo però che ha una persona al suo fianco, come da lui confermato in un’intervista rilasciata a Stasera c’è Cattelan su Rai Due, dove ha parlato anche dell’ipotesi della paternità: “Sono fidanzato, ora come ora, infatti la mia ragazza si è spaventata quando le ho fatto questo discorso, perché stiamo assieme da poco. Sto cominciando a capire che, con l’età che avanza, non posso più fare after e altre determinate cose, infatti sto vivendo malissimo tutto questo“.

Fabio Rovazzi: la storia d’amore con Karen Kokeshi e la rottura

Nonostante la riservatezza della sua vita privata (e dell’identità della sua attuale fidanzata), Fabio Rovazzi ha avuto una bellissima storia d’amore con un’altra ragazza, Karen Kokeshi. Anch’essa conservata nella privacy, l’unico reale momento in cui è stata posta sotto i riflettori dei social è stato durante l’annuncio della fine del loro amore, che ha spezzato il cuore ai fan del cantante. “So che vi siete affezionati alla storia tra me e Karen, ne abbiamo fatte di cotte e di crude e ci siamo davvero divertiti insieme. Ma, purtroppo, a volte, le cose belle finiscono“, aveva scritto Rovazzi.

E aveva aggiunto: “Cinque mesi fa, io e Karen ci siamo lasciati d’accordo, insieme, senza farci del ‘male’. E tengo a sottolineare che non è che ci siamo lasciati per un motivo particolare. Semplicemente, a volte, le storie d’amore finiscono“.











