Fabio Rovazzi: “Vorrei avere figli a breve”/ “Mi sono fidanzato recentemente, ma…”

Fabio Rovazzi è intervenuto in qualità di ospite a “Stasera c’è Cattelan su Rai Due” in occasione della puntata andata in onda mercoledì 22 febbraio 2023. L’artista è appena tornato in Italia dopo una vacanza di dieci giorni a Miami, durante la quale ha confessato di essersi molto divertito e di avere anche infranto un regolamento preciso… “C’è un tratto di riserva naturale in cui, con le moto d’acqua, non puoi andare oltre le 5 miglia orarie – ha spiegato –. Io sono andato a 6 o 7 miglia orarie, invece. Quando sono tornato in spiaggia, mi si è avvicinato un tipo arrabbiatissimo, carico di go-pro, ha iniziato a parlare… A quel punto, io gli ho detto che dall’altra parte dell’isola stavano dando calci ai procioni e l’ho dirottato!”.

Fabio Rovazzi, 29 anni compiuti a gennaio, sta vivendo gli ultimi 365 giorni prima di entrare nel club dei 30 e, in virtù di questo, ha evidenziato come la sua generazione, di fatto quella attuale, sia ormai sommersa dai social, tanto da iniziare ad allontanarsene: “Ci vuole un nuovo social, in quanto ci siamo stancati di quelli esistenti. Ne servirebbe uno più sobrio. Siamo in una fase molto calante perché, a livello algoritmico, servono tantissimi contenuti al giorno. Io, ad esempio, non so cosa postare, a meno che non ci sia qualcosa che mi colpisca”.

FABIO ROVAZZI: “SOGNO DI DIVENTARE PRESTO PADRE, LA MIA FIDANZATA SI È SPAVENTATA…”

Nel prosieguo di “Stasera c’è Cattelan su Rai Due”, Fabio Rovazzi ha poi confidato di essersi reso conto di come per lui ormai sia quasi tempo di pensare alla paternità: “Nei piani iniziali, a 30 anni volevo avere un figlio o una figlia. Adesso l’orizzonte temporale si è spostato di poco più in là, 32-33, ma è una di quelle cose che non puoi rimandare per sempre”.

A livello sentimentale “sono fidanzato, ora come ora, infatti la mia ragazza si è spaventata quando le ho fatto questo discorso, perché stiamo assieme da poco. Sto cominciando a capire che, con l’età che avanza, non posso più fare after e altre determinate cose, infatti sto vivendo malissimo tutto questo”.

