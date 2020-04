Fabio Rovazzi, è morto il nonno per il Coronavirus/ “Hai sofferto tanto e adesso…”

Il Coronavirus è arrivato nella vita di Fabio Rovazzi. E’ stato lui stesso a rivelarlo ieri sera in una diretta Instagram con Emma Marrone senza specificare altro ma sottolineando il fatto che non ha colpito direttamente lui o la sua compagna. In molti si sono chiesti di chi stesse parlando e solo poco fa è arrivata la sua rivelazione più drammatica: la persona colpita è il nonno ed è lui che si è spento in queste ore. Il nonno di Fabio Rovazzi è morto per il Coronavirus che ha dato il colpo di grazia ad un uomo già sofferente come lui stesso racconta quando spiega di “aver fatto visita al suo ricordo in queste settimane”. L’artista non spiega mai quali erano le malattie pregresse dell’amato nonno ma con un lungo post su Instagram ne tesse le lodi parlando di un uomo partito come camionista e diventato un imprenditore di successo, di un nonno che amava riprendere tutto e che gli ha lasciato decine di cassette con tanto di spiegazioni scritte di quello che è il loro contenuto, un esempio di vita per lui dall’inizio alla fine.

FABIO ROVAZZI IN LUTTO PER LA MORTE DELL’AMATO NONNO

Fabio Rovazzi ha postato una serie di foto insieme all’amato nonno e poi ha spiegato ai suoi fan: “Ho sperato nell’impossibile, ho creduto fino all’ultimo che fossi l’unico in grado di scampare a quella maledetta figura oscura con la falce in mano. Mi sbagliavo. La morte piano piano prende tutti, non capisco perchè debba prendere sempre prima del dovuto tutti quelli a cui tengo. Ho fatto il possibile, l’impossibile e l’impensabile…. ma alla fine questo maledetto virus ti è venuto a bussare alla porta. E fidati quando ti dico che non te lo meritavi”. Il suo drammatico messaggio si è poi concluso con un immenso grazie per quello che lui ha rappresentato in questi anni, nella sua vita: “Sei sempre stato orgoglioso di me, ma non ti sei mai reso conto che quello che sono diventato è solo grazie a te. Grazie di cuore”.

Ecco il suo messaggio integrale:





