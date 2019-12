Fabio Rovazzi, ex amico di Fedez/ Dalla lite al “ritorno alle origini”

Fabio Rovazzi e Fedez sono ancora i ferri corti, ma non vuol dire che i due non si siano più visti negli ultimi tempi. Anche se l’ultimo incontro risale ad un evento particolare avvenuto alla fine dello scorso novembre, quando Rovazzi è stato chiamato come testimone a favore del rapper per via di una lite con il vicino. Un fattaccio avvenuto tre anni fa e che vede entrambe le parti accusare l’altro di aggressione. Rovazzi ha testimoniato in modo positivo difendendo l’ex amico, rivelando che in base ai suoi ricordi, scrive Il Giorno, sarebbe stato il vicino ad entrare nell’appartamento dell’artista e a colpirlo sul volto. Subito dopo questo gesto, lo Youtuber si sarebbe seduto sul divano e avrebbe chiamato l’ambulanza per il rapper. Oggi, giovedì 5 dicembre 2019, Fedez sarà ospite de La Confessione ed è possibile che l’intervista parli anche di questo evento o del suo rapporto di amicizia (ormai finita) con Fabio. Quest’ultimo nel frattempo sembra essere ritornato sui suoi passi ed aver ripreso in mano il canale Youtube dopo averlo abbandonato per qualche tempo. Una delle ultime celebrità che ha scelto di convocare per divertire i fan è Gianni Morandi, con cui si è lanciato in una sessione di Gameplay con il celebre videogioco Call of Duty. Sui social però c’è anche spazio per l’altro volto di Rovazzi, quello innamorato. In uno degli ultimi post su Instagram lo vediamo infatti mentre bacia la fidanzata. Sullo sfondo si staglia imponente il Burj Khalifa di Dubai, il grattacielo che ad oggi vanta il primato del più grande del mondo. Clicca qui per guardare la foto di Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi.

FABIO ROVAZZI, EX AMICO DI FEDE: DA YOUTUBE AL GP DI DUBAI

La musica continua ad essere uno dei nodi cruciali della carriera di Fabio Rovazzi, anche se di recente ha preferito riprendere le redini del suo progetto Youtube. In occasione dell’ultimo dell’anno lo ritroveremo infatti fra gli ospiti del Capodanno in Musica 2019 condotto da Federica Panicucci e che si terrà a Bari. Nei giorni scorsi invece è stato ambassador al Gran premio di Formula 1 che si è tenuto a Dubai, dove ha visitato il box Ferrari ed ha scambiato quattro chiacchiere con il pilota Charles Leclerc, già incontrato lo scorso luglio. “Esperienza incredibile”, scrive lo youtuber sui social ringraziando Hublot e pubblicando alcuni scatti con il collega Casey Neistat, il pilota Fernando Alonso e l’ex calciatore Patrice Evra. Clicca qui per guardare le foto di Fabio Rovazzi . L’ironia però non può mancare nei commenti dei più conosciuti: “Sì ma pigliale due righe di sole che sembri Gomez Addams”, gli suggerisce Fabio Alisei. Non tutti però sono pronti a sostenere Fabio o la fidanzata Karen Kokeshi,visto che l’attacco è sempre pronto dietro l’angolo: “Non lo fa per i soldi, no”, scrive un utente commentando la foto successiva in cui Rovazzi bacia la fidanzata. “Avete usato Photoshop?”, chiede invece un altro navigatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA