Fabio Rovazzi, morta la nonna/ Post struggente: “Felice di pensare che sei col nonno”

Gravissimo lutto per Fabio Rovazzi: nella giornata di ieri è morta la nonna. La notizia è stata data dallo stesso artista attraverso uno struggente post su Instagram in cui lo stesso Rovazzi ha pubblicato una bella foto con la sua amata nonna, nonché un video mentre gioca a carte con lei: “Ti avevo comprato delle carte giganti – racconta Rovazzi parlando con i suoi fan social – perchè ultimamente iniziavi a vederci meno ma nonostante questo riuscivi sempre a battermi e vincere in modo incredibile”. Poi Fabio Rovazzi ha proseguito: “Hai sempre preferito agire un po’ nell’ombra, ma sei sempre stata attenta a tutto. Un’agente segreto di famiglia, ma gentile e con un cuore grande come un palazzo”.

E ancora: “Mi mancheranno i tuoi interrogatori alimentari e sulle mie relazioni. Incredibile come a natale eri con noi e nel giro di pochi giorni ci hai lasciato… certo scegliere proprio il giorno prima del mio compleanno…”. Già perchè la nonna di Fabio Rovazzi è morta nella giornata di ieri, 17 gennaio 2022, a poche ore dal compleanno dell’artista che oggi, 28 gennaio, “festeggia” i 28 anni. E a riguardo scrive: “Vabbè un giorno ne discuteremo…”, per poi aggiungere: “Sono felice di pensare che ora hai finalmente raggiunto il nonno che da due anni ti aveva lasciata sola. Quanto ti mancava da 1 a 100?”.

FABIO ROVAZZI, MORTA LA NONNA: “IMMAGINARVI DI VEDERTI DI NUOVO COL NONNO…”

Il nonno di Fabio Rovazzi era venuto a mancare di covid due anni fa, durante la prima ondata della pandemia che si è protratta fino a questi giorni. “Immaginarvi di nuovo insieme è la cosa che mi rende l’uomo più felice del mondo”. Poi chiude così il post, in maniera molto struggente: “Ieri sono tornato indietro e sono corso a darti un bacino sulla fronte perchè dentro di me sapevo che ci stavi salutando. Ciao Nonna , ti voglio immensamente bene”.

Numerosi i commenti al post, anche di personaggi famosi, come ad esempio la cantante Nina Zilli che scrive «Nonni patrimonio dell’umanità. Crescere con loro al nostro fianco, è sicuramente uno dei regali più belli della vita. Ti abbraccio forte». L’ex capitano dell’Inter, attuale vicepresidente nerazzurro, Javier Zanetti, aggiunge: «Mi spiace tanto Fabio, un forte abbraccio a tutta la famiglia». Luca Ward ha postato un cuore, mentre Nek ha scritto: «Condoglianze Fabio».

